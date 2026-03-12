James asume como embajador: “La diferencia siempre la hace el equipo”

Mercado Libre anunció oficialmente la llegada de James Rodríguez como embajador de marca en Colombia para 2026. Esta alianza une a dos referentes que comparten una misma mentalidad: disciplina, excelencia y la convicción de competir siempre al más alto nivel. Si en la cancha el 10 lidera con visión y determinación, en el comercio electrónico Mercado Libre hace lo propio como el marketplace favorito de los colombianos y con una infraestructura tecnológica y logística preparada para responder al momento de mayor dinamismo del año.

“Estamos ante uno de los momentos más importantes del año para el comercio en Colombia. Con la llegada de James a nuestro equipo reafirmamos la mentalidad con la que competimos todos los días: combinar tecnología, infraestructura y talento para transformar cada pico de demanda en oportunidades reales para vendedores y compradores en todo el país”, afirmó

Doménico Barbato, gerente general de Mercado Libre en Colombia. “En el fútbol, como en Mercado Libre, la diferencia siempre la hace el equipo. Hoy la compañía conecta a más de 8 millones de usuarios activos y 73 mil vendedores en el país, consolidándose como un actor clave en la economía digital colombiana. A esta fuerza se suma ahora la proyección internacional de James Rodríguez, un jugador que ha hecho vibrar a millones de hinchas y que hoy cuenta con una comunidad global que celebra cada uno de sus logros y que ahora podrá vivir la misma emoción junto a Mercado Libre”.

El nuevo embajador expresó su entusiasmo por este nuevo capítulo: “Hoy me uno oficialmente al equipo que lo entrega todo por Colombia. En Mercado Libre encontré los mismos valores que me han acompañado en mi carrera: el esfuerzo del equipo y las ganas de llegar siempre primero. Vamos a jugar el mejor partido de nuestras vidas para que cada entrega en el país sea un gol. ¡Lo mejor está llegando!”, señaló James Rodríguez.

Un ecosistema

Históricamente, esta fecha concentra una mayor dinámica en categorías asociadas al evento deportivo. De cara a este escenario, la compañía enfocará su estrategia en Deporte, Moda, Hogar, Tecnología y Supermercado: cinco frentes clave desde donde se arman las mejores jugadas comerciales para responder a la demanda.

Asimismo, con el 10 a la delantera, la compañía potencializará las campañas, que ya son insignia, como sus ya posicionadas “Fechas Dobles”, momentos comerciales clave que permitirán articular oferta, beneficios y soluciones financieras en sincronía con el calendario del evento deportivo, maximizando el impacto de los picos de demanda propios de la temporada.

La operación estará respaldada por una red logística que permite realizar la mayoría de las entregas entre 24 y 48 horas en las principales ciudades del país, un diferencial clave en momentos de alta demanda comercial. Con la llegada de James Rodríguez como embajador, Mercado Libre suma al máximo referente del fútbol colombiano a su equipo en 2026. Esta alianza refleja el icónico apretón de manos de la compañía, símbolo de confianza, cercanía y trabajo en equipo que conecta a millones de colombianos.

Así, Mercado Libre reafirma su compromiso con la democratización del comercio electrónico y el fortalecimiento de la economía digital, jugando el partido más importante fuera de la cancha: generar oportunidades para miles de vendedores, potenciar a las pymes y transformar cada entrega en una jugada estratégica que acerca a Colombia a un futuro más digital, competitivo e inclusivo.