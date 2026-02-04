Seguridad

La apuesta de Claro para blindar a las empresas en la era de los ciberataques

Claro reforzó su ecosistema de servicios de ciberseguridad para prevenir, detectar y responder ataques en tiempo real.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 2:27 p. m.
En su Centro de Operaciones de Ciberseguridad, Claro lidera estrategias para prevenir al máximo los ataques de ciberseguridad.
En su Centro de Operaciones de Ciberseguridad, Claro lidera estrategias para prevenir al máximo los ataques de ciberseguridad. Foto: Adobe Stock

El panorama que enfrenta el sector empresarial colombiano es desafiante. Solo durante los primeros seis meses de 2025, Colombia ya había registrado 7,1 mil millones de intentos de ciberataques, posicionándose como el tercer país más atacado de Latinoamérica, según el Reporte Global de Amenazas de Fortinet. A nivel regional, el número de ataques de ransomware alcanzó 316 casos en 2024 y hasta octubre de 2025 ya se contabilizaban 317 incidentes. Esta vulnerabilidad pone al país entre los más atacados de la región, según reconoce el mismo operador.

En este contexto, garantizar la continuidad operativa de las empresas se ha convertido en un desafío técnico y estratégico. Ya no basta con instalar un antivirus o reaccionar cuando ocurre un incidente: las organizaciones —grandes, medianas y pequeñas— necesitan integrar la seguridad digital en la arquitectura misma de su operación. Un proceso que Claro Colombia lidera en el país.

Claro fortalece su apuesta digital en Barranquilla con nuevas inversiones para 2026

Recientemente, la compañía invirtió más de 15.000 millones de pesos para robustecer su ecosistema de servicios de ciberseguridad. Se trata de un esfuerzo que combina inteligencia artificial, monitoreo continuo y un Centro de Operaciones de Ciberseguridad (CSOC) orientado a prevenir, detectar y responder ataques en tiempo real.

Para María Luisa Escolar, directora ejecutiva de la Unidad Mercado Corporativo de Claro, la ciberseguridad es un componente esencial de la transformación digital “cibersegura” de las empresas colombianas que necesitan ciberresiliencia, continuidad del negocio y ciberseguridad como pilares de la transformación.

Contenido en colaboración

Rock, salsa y reggaeton: así se vivirá el Festival Ondas, un evento que rompe el molde de los festivales masivos en Bogotá

Contenido en colaboración

No solo es vender más: claves para crecer de forma sostenible en 2026

Contenido en colaboración

El verdadero lujo está en la personalización. Nueva propuesta de vivienda en Bogotá

Contenido en colaboración

¿Cómo está invirtiendo sus ahorros? Colfondos recomienda estas opciones para sacarles mejor provecho

Contenido en colaboración

Con 200 billones de pesos en activos administrados, Aval Fiduciaria se convierte en la más grande del país

Contenido en colaboración

Nuevo megaproyecto de lujo en Cartagena: lejos del ruido y en medio de la naturaleza

Contenido en colaboración

¿Busca mejorar su marca personal y hacer más visible su negocio? Esta franquicia lo ayuda a llegar más lejos

Cápsulas

Claro fortalece su apuesta digital en Barranquilla con nuevas inversiones para 2026

Deportes

Óscar Córdoba debuta en otro canal colombiano: lanzó su nuevo programa de televisión

Contenido en colaboración

Claro dio un salto digital en Colombia y se convirtió en gigante de la tecnología

“En Claro Colombia estamos comprometidos con el desarrollo de soluciones tecnológicas e innovadoras que permitan a las organizaciones anticiparse a los riesgos y proteger sus activos más valiosos. Nuestra apuesta es poner al alcance de todos soluciones de ciberseguridad confiables, robustas y adaptadas a las nuevas dinámicas digitales y retos de las organizaciones”, aseguró Escolar.

Proteger y anticiparse al riesgo

Los riesgos principales siguen siendo los mismos en su esencia, pero no en su complejidad. El malware continúa siendo la puerta de entrada más utilizada por los atacantes y el ransomware —capaz de cifrar archivos y paralizar sistemas enteros— se ha consolidado como una de las modalidades más destructivas.

Las pérdidas económicas, la interrupción de operaciones y el impacto reputacional son apenas las primeras consecuencias visibles. A esto se suman el crecimiento del phishing y la ingeniería social, que hoy incorporan técnicas avanzadas de suplantación para engañar a empleados, directivos y entidades financieras.

Otro punto crítico es la exposición de datos sensibles, porque son las configuraciones deficientes, la falta de cifrado o los canales inseguros los que permiten que la información empresarial termine en mercados ilegales o en repositorios de la dark web. Además, la debilidad en la protección de endpoints —computadores, celulares, dispositivos IoT— y las redes mal aseguradas, completan un ecosistema vulnerable.

Claro dio un salto digital en Colombia y se convirtió en gigante de la tecnología

Para enfrentar este panorama, Claro ha diseñado un portafolio integral de soluciones de ciberseguridad, que abordan la seguridad desde múltiples frentes y consideran protección de datacenters, nubes y equipos en las premisas de la empresa. Para estos objetivos, se han implementado soluciones para proteger los activos digitales, como el servicio EDR protege dispositivos finales y servidores ante comportamientos anómalos; el Ethical Hacking permite evaluar vulnerabilidades antes de que sean explotadas; las plataformas NDR apoyadas en inteligencia artificial, monitorean el tráfico de red para identificar ataques en curso, y la protección de marca, que rastrea riesgos en la dark web, perfiles de directivos y posibles filtraciones.

Todas estas soluciones convergen en el Centro de Operaciones de Ciberseguridad CSOC de Claro Colombia, con soluciones especializadas, ciberespecialistas, técnicas, tácticas, cumplimiento normativo por industria y el uso de IA inteligencia artificial al servicio de la ciberseguridad, que operan 24/7, para proteger infraestructuras digitales, datos y aplicaciones.

En un país donde la transformación digital avanza y las amenazas lo hacen aún más rápido, la ciberseguridad se consolida como el elemento que define la resiliencia empresarial. Y para Claro ya no es una opción ni un valor agregado, sino el eje que sostiene la operación en un entorno donde un solo clic puede detenerlo todo.

*Contenido elaborado con el apoyo de Claro.

Más de Contenido en colaboración

De izquierda a derecha: la rapera Villano Antillano; los cantantes de reggaeton Ivy Queen y Justin Quiles, y el salsero Jerry Rivera. Todos forman parte del line up del Festival Ondas.

Rock, salsa y reggaeton: así se vivirá el Festival Ondas, un evento que rompe el molde de los festivales masivos en Bogotá

En su Centro de Operaciones de Ciberseguridad, Claro lidera estrategias para prevenir al máximo los ataques de ciberseguridad.

La apuesta de Claro para blindar a las empresas en la era de los ciberataques

El seguro de crédito de Solunion no se limita a la cobertura frente al impago, también incluye el análisis continuo del riesgo, el estudio de deudores y el acompañamiento en la planeación comercial.

No solo es vender más: claves para crecer de forma sostenible en 2026

Casa Development presenta una propuesta de viviendas únicas, diseñadas desde la arquitectura y no a partir de la demanda comercial.

El verdadero lujo está en la personalización. Nueva propuesta de vivienda en Bogotá

Invertir es una forma de convertir los sueños en planes, pero hacerlo bien exige método.

¿Cómo está invirtiendo sus ahorros? Colfondos recomienda estas opciones para sacarles mejor provecho

Santorini está compuesto por viviendas de lujo con áreas que oscilan entre 130 y 181 metros cuadrados (los lotes más grandes de la zona).

Nuevo megaproyecto de lujo en Cartagena: lejos del ruido y en medio de la naturaleza

Alejandro Gómez, presidente de Aval Fiduciaria

Con 200 billones de pesos en activos administrados, Aval Fiduciaria se convierte en la más grande del país

La franquicia forma líderes, emprendedores, consultores y creadores de marca personal que buscan una oportunidad educativa y de negocios.

¿Busca mejorar su marca personal y hacer más visible su negocio? Esta franquicia lo ayuda a llegar más lejos

Boaterra oficinas y apartamentos.

Es el año de invertir en apartamentos y oficinas: las ventas crecerán entre el 5 y 12 por ciento

Lulo

¿Por qué el talento hoy elige entornos de trabajo más flexibles y con propósito?