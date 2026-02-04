La apuesta de Claro para blindar a las empresas en la era de los ciberataques

El panorama que enfrenta el sector empresarial colombiano es desafiante. Solo durante los primeros seis meses de 2025, Colombia ya había registrado 7,1 mil millones de intentos de ciberataques, posicionándose como el tercer país más atacado de Latinoamérica, según el Reporte Global de Amenazas de Fortinet. A nivel regional, el número de ataques de ransomware alcanzó 316 casos en 2024 y hasta octubre de 2025 ya se contabilizaban 317 incidentes. Esta vulnerabilidad pone al país entre los más atacados de la región, según reconoce el mismo operador.

En este contexto, garantizar la continuidad operativa de las empresas se ha convertido en un desafío técnico y estratégico. Ya no basta con instalar un antivirus o reaccionar cuando ocurre un incidente: las organizaciones —grandes, medianas y pequeñas— necesitan integrar la seguridad digital en la arquitectura misma de su operación. Un proceso que Claro Colombia lidera en el país.

Recientemente, la compañía invirtió más de 15.000 millones de pesos para robustecer su ecosistema de servicios de ciberseguridad. Se trata de un esfuerzo que combina inteligencia artificial, monitoreo continuo y un Centro de Operaciones de Ciberseguridad (CSOC) orientado a prevenir, detectar y responder ataques en tiempo real.

Para María Luisa Escolar, directora ejecutiva de la Unidad Mercado Corporativo de Claro, la ciberseguridad es un componente esencial de la transformación digital “cibersegura” de las empresas colombianas que necesitan ciberresiliencia, continuidad del negocio y ciberseguridad como pilares de la transformación.

“En Claro Colombia estamos comprometidos con el desarrollo de soluciones tecnológicas e innovadoras que permitan a las organizaciones anticiparse a los riesgos y proteger sus activos más valiosos. Nuestra apuesta es poner al alcance de todos soluciones de ciberseguridad confiables, robustas y adaptadas a las nuevas dinámicas digitales y retos de las organizaciones”, aseguró Escolar.

Proteger y anticiparse al riesgo

Los riesgos principales siguen siendo los mismos en su esencia, pero no en su complejidad. El malware continúa siendo la puerta de entrada más utilizada por los atacantes y el ransomware —capaz de cifrar archivos y paralizar sistemas enteros— se ha consolidado como una de las modalidades más destructivas.

Las pérdidas económicas, la interrupción de operaciones y el impacto reputacional son apenas las primeras consecuencias visibles. A esto se suman el crecimiento del phishing y la ingeniería social, que hoy incorporan técnicas avanzadas de suplantación para engañar a empleados, directivos y entidades financieras.

Otro punto crítico es la exposición de datos sensibles, porque son las configuraciones deficientes, la falta de cifrado o los canales inseguros los que permiten que la información empresarial termine en mercados ilegales o en repositorios de la dark web. Además, la debilidad en la protección de endpoints —computadores, celulares, dispositivos IoT— y las redes mal aseguradas, completan un ecosistema vulnerable.

Para enfrentar este panorama, Claro ha diseñado un portafolio integral de soluciones de ciberseguridad, que abordan la seguridad desde múltiples frentes y consideran protección de datacenters, nubes y equipos en las premisas de la empresa. Para estos objetivos, se han implementado soluciones para proteger los activos digitales, como el servicio EDR protege dispositivos finales y servidores ante comportamientos anómalos; el Ethical Hacking permite evaluar vulnerabilidades antes de que sean explotadas; las plataformas NDR apoyadas en inteligencia artificial, monitorean el tráfico de red para identificar ataques en curso, y la protección de marca, que rastrea riesgos en la dark web, perfiles de directivos y posibles filtraciones.

Todas estas soluciones convergen en el Centro de Operaciones de Ciberseguridad CSOC de Claro Colombia, con soluciones especializadas, ciberespecialistas, técnicas, tácticas, cumplimiento normativo por industria y el uso de IA inteligencia artificial al servicio de la ciberseguridad, que operan 24/7, para proteger infraestructuras digitales, datos y aplicaciones.

En un país donde la transformación digital avanza y las amenazas lo hacen aún más rápido, la ciberseguridad se consolida como el elemento que define la resiliencia empresarial. Y para Claro ya no es una opción ni un valor agregado, sino el eje que sostiene la operación en un entorno donde un solo clic puede detenerlo todo.

*Contenido elaborado con el apoyo de Claro.