La híbrida perfecta para Colombia: así es la nueva Maverick de Ford

Ford presentó en Colombia su camioneta Maverick con dos versiones completamente híbridas, la XLT 4x2 y la Lariat 4x4. Está equipada con un motor híbrido de 2.5 litros que desarrolla 191 caballos de potencia y 259 Nm de torque, acompañado de una transmisión variable continua, controlada electrónicamente. Su sistema de frenado regenerativo permite optimizar el consumo al recuperar energía durante la desaceleración, lo que la convierte en una alternativa eficiente tanto para la ciudad como para trayectos largos.

Para adaptarse a distintos tipos de terreno, ambas versiones incluyen un Sistema de Gestión de Terrenos con cinco modos de conducción: Normal, Deportivo, ECO, Remolcar y Resbaladizo. La versión XLT cuenta con tracción delantera y suspensión trasera Twist Beam, un sistema semirrígido que une las ruedas traseras mediante una barra de torsión y que brinda estabilidad. La versión Lariat suma tracción en las cuatro ruedas (AWD) y suspensión trasera independiente, mejorando el agarre y la estabilidad en caminos más exigentes.

Desde agosto, Ford también complementó su oferta con la llegada al país de las Maverick con motor a gasolina, consolidándo a Ford como la única marca presente en los tres segmentos de pick-ups (Mini, Mid y Full-Size) que ofrece motorizaciones gasolina, diésel e híbrida.

Diseño funcional

La Maverick mantiene una estética robusta, pero con un estilo moderno. Ambas versiones incorporan luces LED, vidrios polarizados en la parte trasera y protector del platón Flexbed. Tiene una caja de carga modular y personalizable que permite organizar, dividir y aprovechar mejor el espacio del platón según las necesidades del usuario con ganchos de anclaje.

Su capacidad de remolque es de hasta 900 kilogramos. La Lariat, como versión tope de gama, añade faros Full LED de proyección, rines de 19 pulgadas, portón de caja iluminado, sensores estacionamiento delanteros y detalles exteriores en color carrocería.

La Ford Maverick ya está disponible en Colombia. | Foto: Cortesía Ford

El interior fue diseñado para equilibrar comodidad y practicidad. La XLT incluye tapicería en tela bicolor, aire acondicionado manual, apoyabrazos con portavasos y volante multifunción. La Lariat eleva la experiencia con tapizados en cuero ecológico, climatizador bi-zona, sunroof, iluminación ambiental.

Ambas versiones incorporan una pantalla central táctil de 13.2 pulgadas con SYNC 4, la plataforma multimedia de Ford que permite controlar funciones del vehículo, navegación y conectividad con smartphones mediante comandos de voz o pantalla táctil. El sistema es compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Para esto, la camioneta cuenta con un tablero digital de 8 pulgadas.

Tecnología y seguridad

La Maverick está equipada con el paquete de asistencia Ford Co-Pilot 360, que incluye control automático de luces altas, alerta de punto ciego, mantenimiento de carril y frenado autónomo de emergencia con detección de peatones.

También cuenta con siete airbags, sistema antibloqueo de frenos (ABS), control de estabilidad (ESP) y monitoreo de presión de llantas. Con este conjunto de asistencias y sistemas de protección, la Maverick se posiciona entre las camionetas más completas de su segmento en materia de seguridad y asistencia a la conducción.

La Ford Maverick mezcla potencia y confort. | Foto: Cortesía Ford

La versión Lariat integra cámara 360°, control de crucero adaptativo con centrado de carril, asistente para maniobrar con remolque y asistencia de frenado en reversa. Estas características refuerzan el enfoque de seguridad activa y pasiva de la marca, orientado a ofrecer una experiencia de conducción más segura.

Precio y disponibilidad en Colombia