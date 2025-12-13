Líderes empresariales. Indra, la empresa detrás del salto tecnológico de Colombia con radares 3D

Con operaciones que impactan sectores de defensa, movilidad, energía, servicios financieros y gobierno digital, Indra Group acelera su estrategia para que Colombia se convierta en un polo regional de soluciones tecnológicas de alto impacto. La compañía integra capacidades globales con talento local para impulsar proyectos de ciberseguridad, inteligencia artificial, automatización y sistemas de misión crítica, en un mercado que demanda soluciones cada vez más sofisticadas. José Fernando Quintero, Country Manager para Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe, explicó por qué la transferencia de conocimiento, la especialización del talento y la consolidación de capacidades locales ya son pilares del crecimiento del grupo en las regiones donde operan.

¿Cómo estuvo este 2025 para la compañía?

JOSÉ FERNANDO QUINTERO: Los últimos tres años han sido extraordinarios. Indra Group cuenta con cerca de 60.000 colaboradores en el mundo, 19.000 de ellos en América Latina. En nuestra región –Colombia, Ecuador, Centroamérica y Caribe– ya operan cerca de 5.000 profesionales que prestan servicios para toda América Latina. Este año cerraremos alrededor de 1.000 millones de dólares en contratación regional y nuestra zona aporta 300 millones de dólares. La apuesta es generar empleo de calidad, traer nuevas tecnologías y fortalecer la transferencia de conocimiento para que cada país crezca con capacidades propias.

Usted ha señalado que quiere traer a Colombia las capacidades globales de Indra Group. ¿Esto qué representa para el país y para la compañía?

J.F.Q.: Significa adelantar programas reales para generar capacidades de diferentes niveles en las áreas de prácticas y programas relacionados con la seguridad nacional y la defensa en Latinoamérica. Esto se hace estableciendo un centro de mantenimiento para modernizar y mejorar las plataformas de las fuerzas militares latinoamericanas, además de traer capacidades reales, desplegadas en Colombia, para atender el mercado.

José Fernando Quintero CEO de Indra Group Colombia, , Ecuador, Centroamérica y Caribe | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

¿Qué representa para el país el nuevo Centro de Servicios y Soporte de Alta Tecnología de Defensa?

J.F.Q.: Para nosotros es una línea estratégica. El ISSC nos permite realizar en Colombia el mantenimiento y modernización de plataformas aéreas, terrestres y navales de toda América Latina, reduciendo tiempos, costos y dependencia tecnológica, con algo adicional, que es la transferencia de conocimiento y tecnología. Todo el modelo está soportado en talento colombiano, incluyendo veteranos de la fuerza pública, cuyo conocimiento técnico es invaluable para operaciones críticas.

¿Cómo avanza la incorporación de la IA?

J.F.Q.: Avanza de manera integral. Creamos IndraMind, nuestra compañía especializada en IA aplicada a ciberdefensa, ciberseguridad e infraestructura crítica. La IA potencia sistemas civiles y militares, aumenta la eficiencia y es clave para la modernización de nuestros clientes en todos los sectores.

Los drones se han convertido en una amenaza. ¿Qué está haciendo Indra para minimizar los riesgos?

J.F.Q.: La ciberdelincuencia adopta estas tecnologías con gran velocidad. Las Fuerzas Militares necesitan soluciones antidrones inmediatas para proteger divisiones en tierra, bases militares e infraestructuras críticas. Por eso proponemos un modelo de transferencia tecnológica para desarrollar sistemas antidrones en Colombia. Ya demostramos nuestras capacidades en la COP16 en Cali y queremos replicarlo para toda la región.

Colombia está renovando su red de vigilancia aérea con tecnología de Indra. ¿Qué significa esto?

J.F.Q.: Colombia será pionera en América Latina con radares 3D de última generación, tecnología derivada del mundo militar. Este avance mejora la eficiencia, amplía la cobertura y fortalece la interoperabilidad regional. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ya destacó el proyecto y varios países lo estudian como modelo. El programa continuará hasta 2026 con siete sistemas instalados.

La protección de infraestructuras críticas es un reto creciente. ¿Cómo Indra contribuye a este desafío?

J.F.Q.: En Indra lanzamos un centro de excelencia en ciberseguridad alrededor de infraestructuras críticas (OT). Desde este centro en Colombia estamos formando especialistas para toda la región y un gran porcentaje de ese talento en formación proviene de colectivos vulnerables; incluso algunos ya trabajan con nosotros. La ciberseguridad OT será una de las prioridades de gobiernos y empresas, y en 2026 veremos proyectos específicos de vigilancia y control alrededor de infraestructuras críticas.

¿Qué estrategias implementan para atraer, formar y retener el talento?

J.F.Q.: El talento se gestiona desde edades tempranas. En Indra Group contamos con más de 1.000 colaboradores de colectivos vulnerables, quienes demuestran un altísimo sentido de pertenencia. Programas como Jóvenes Profesionales, Proyecto Academia y Líderes Indra fortalecen habilidades técnicas y gerenciales. Gracias a ello, nuestra rotación es menor que la del mercado, ya que ofrecemos planes de carrera reales, formación constante y una cultura basada en la innovación.

¿Cuál es el legado que le gustaría dejar?