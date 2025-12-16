El sector legal se abre cada vez más al liderazgo femenino y ustedes han sido pioneras…

LAURA LÓPEZ QUINTERO: El liderazgo femenino es un pilar en López Quintero Abogados. Desde el inicio impulsamos un modelo en el que las mujeres somos las principales participantes en la reivindicación de los derechos de los maestros. Nuestra responsabilidad, disciplina, coherencia, eficiencia y empatía conllevan al éxito jurídico.

CAROLINA ALZATE QUINTERO: Hemos demostrado que el rigor técnico y la sensibilidad humana pueden convivir, y que las mujeres somos protagonistas naturales en la defensa de los derechos, primando nuestra sensibilidad y calidad humana, que son las características principales de esta familia.

¿Cómo describirían el liderazgo dentro de la firma?

C.A.Q.: Es firme, ético y profundamente humano. Hemos construido una cultura en la que la excelencia jurídica convive con la sensibilidad social que exige la defensa del magisterio. Nos caracterizamos por la cercanía con el cliente, siendo hijas y sobrinas de docentes de la educación pública, crecimos en un entorno donde se valora la vocación docente.

¿Qué han aprendido del liderazgo de Yobany López Quintero?

L.L.Q.: La coherencia, la preparación y el carácter. Él es inspiración y sus enseñanzas marcan hoy la esencia de nuestro equipo de trabajo. Pero también llevamos con orgullo el legado de nuestro padre, Olverth López Duque, directivo gremial del magisterio y referente histórico de lucha y resiliencia, quien desde su ejemplo sembró en nosotras la convicción de defender los derechos del maestro colombiano.

En una firma con tanta exposición, ¿cómo se articula la fuerza femenina?

L.L.Q: Desde la confianza, la preparación y el mérito. Apostamos por equipos de trabajo en los que las mujeres lideran procesos estratégicos, audiencias, investigaciones jurídicas y gestión operativa. Nuestro éxito se sustenta en la inteligencia emocional y la capacidad del trabajo colaborativo. Acá el liderazgo de la mujer no se defiende, se ejerce.

C.A.Q.: Actualmente somos 391 mujeres, el 97 por ciento de nuestro equipo. De todas ellas, 30 son abogadas especializadas que lideran el área jurídica y 100 abogadas junior que fortalecen este mismo frente. Además, contamos con 259 colaboradoras en áreas administrativas, comerciales y operativas, con presencia en todas las regiones del país.

Para López Quintero Abogados & Asociados, la sororidad es una de sus principales insignias. | Foto: Yobany López Quintero - API

Los fallos a favor de los maestros han marcado la historia del despacho...

L.L.Q.: Nuestro trabajo jurídico ha dado lugar a múltiples decisiones que han transformado la vida de miles de docentes en Colombia. Cada logro ha sido determinante a su manera, pero podemos destacar algunos hitos que han marcado profundamente la historia de la firma. El primero fue la compatibilidad entre salario y pensión a los 55 años para los docentes que laboraron como docentes oficiales antes del 26 de junio de 2003 con 1.000 semanas cotizadas. Otro es la compatibilidad entre salario y pensión a los 57 años para los vinculados como docentes oficiales desde el 27 de junio de 2003, con 1.300 semanas cotizadas. También lo fue la recuperación de los factores salariales: una decisión histórica que confirmó que los docentes pensionados antes del 13 de abril de 2019 tienen derecho a que se les incluyan los factores salariales en su mesada pensional.

C.A.Q.: El reconocimiento de la prima de medio año para los docentes pensionados después de 2012, un derecho negado durante décadas y hoy una realidad gracias a la acción jurídica. Además de la sanción por mora en el pago de las cesantías, que permitió que miles de maestros recuperaran recursos que les fueron injustamente retrasados. Estos fallos, junto a muchos otros procesos que hemos liderado en diferentes instancias, representan no solo avances jurídicos, sino una verdadera reparación para el magisterio colombiano. Más que un caso emblemático, vemos un camino completo de reivindicaciones que ha consolidado nuestro liderazgo.

¿A qué factores le atribuyen ser un equipo capaz de conectar con los docentes y acompañarlos en procesos tan exigentes?

L.L.Q.: Nuestras fortalezas se han construido desde la experiencia, la formación y, sobre todo, desde la sensibilidad frente al impacto social de nuestro trabajo. En lo jurídico, nuestra mayor fortaleza es la rigurosidad técnica: estudiamos cada caso a detalle, anticipamos escenarios y construimos estrategias sólidas, pensadas para generar precedentes y transformar realidades. En lo humano, nos caracteriza la empatía con los docentes, pues conocemos de cerca sus historias.

C.A.Q.: También destacamos nuestra capacidad de trabajo en equipo, porque cada proceso involucra a diferentes áreas dentro de la firma. Sabemos articularnos, escuchar y tomar decisiones con liderazgo, pero también con humildad y responsabilidad. Creemos que una de nuestras mayores fortalezas es la resiliencia, mantenernos firmes, incluso en los momentos en los que el panorama jurídico parecía adverso.

¿Creen en la sororidad?

L.L.Q.: Profundamente. Entendida siempre como una red de apoyo real, no como un concepto teórico. Dentro de la firma promovemos un liderazgo femenino auténtico, basado en la colaboración y la construcción conjunta, e impulsamos a las mujeres desde distintos frentes: oportunidades reales de crecimiento, donde las mujeres pueden liderar áreas jurídicas, administrativas y operativas sin barreras ni techos invisibles; participación activa en decisiones estratégicas. Creemos que la diversidad de visiones enriquece cada caso que asumimos.

C.A.Q.: Además, fomentamos un ambiente de trabajo en el que las mujeres reconocen el valor de su voz, de sus conocimientos y de su liderazgo. Hoy, con más del 90 por ciento de nuestro equipo integrado por mujeres, demostramos que no solo hablamos de sororidad: la vivimos cada día. Para nosotras visibilizar a otras mujeres es una responsabilidad.

¿Cuál es el legado que les gustaría dejar?

L.L.Q.: Queremos dejar un legado de justicia para los maestros, de liderazgo femenino real y de trabajo jurídico responsable. Que las nuevas generaciones de abogadas encuentren en esta firma un ejemplo de que se puede liderar desde la ética, la preparación y el servicio. Y que el magisterio recuerde que siempre tuvo una defensa firme, humana y valiente.