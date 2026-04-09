MinExpo 2026, el encuentro que pondrá sobre la mesa el debate sobre el impacto real de la minería en el desarrollo del país

La minería en Colombia vuelve a ocupar el centro de la conversación económica, esta vez desde Medellín, donde la Asociación Colombiana de Minería realizará la cuarta edición de MinExpo Colombia los días 15 y 16 de abril. El encuentro, que se desarrollará en Plaza Mayor, no solo reunirá al sector, sino que también pondrá sobre la mesa el papel de esta industria en el desarrollo productivo del país.

Con 116 marcas participantes y una expectativa de más de 3.500 asistentes, la feria se consolida como uno de los principales espacios de articulación entre empresas, proveedores y actores estratégicos. Durante MinExpo, se buscará evidenciar que la minería no solo tiene impacto económico, sino que también ayuda a construir dinámicas en otros sectores.

“La minería es un motor de oportunidades, pues a su alrededor se desarrollan soluciones eficientes e innovadoras”, afirmó Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM. También agregó que “el sector minero es un ecosistema que dinamiza la economía en los territorios y a nivel nacional. Conectarse con la minería es abrir la puerta a nuevos mercados y oportunidades de crecimiento”.

Durante la feria se esperan acuerdos comerciales por más de 30 millones de dólares. Foto: Asociación Colombiana de Minería - José Manuel Pedraza

Esa idea de ecosistema tomará forma en la Rueda de Negocios, uno de los ejes centrales del evento. Para esta edición, se proyectan cerca de 600 citas entre compañías y proveedores, superando las más de 550 reuniones registradas en 2025. Más allá de las cifras, se trata de un espacio donde se cruzan necesidades concretas con capacidades empresariales, en una lógica que busca fortalecer la cadena de valor del sector.

Los resultados del año anterior funcionan como antecedente, porque los encuentros comerciales facilitaron acuerdos por más de 30 millones de dólares, una señal de que, pese a las tensiones que rodean a la minería, existe una red de negocios que continúa expandiéndose y generando impacto económico a gran escala.

El crecimiento de MinExpo en 2026 también se refleja en su alcance. Aumentaron las marcas, los espacios de exhibición y las alianzas, incluso con sectores que a primera vista parecen lejanos a la minería, como alimentos, bebidas, hotelería y servicios. Este cruce de industrias da cuenta de que esta industria activa múltiples eslabones productivos.

Y con una agenda más robusta y la inclusión de espacios interactivos para los asistentes, se fortalecerá esa conexión. No se trata únicamente de exhibir maquinaria o servicios, sino de acercar el público a las dinámicas de una industria que sigue marcando el pulso de varias regiones del país.

“Detrás del sector minero existe una red de empresas que proveen soluciones, innovación y conocimiento. MinExpo permite hacer visible ese ecosistema y mostrar que la minería también es un gran mercado para el talento empresarial colombiano, pues cada año le compra a pequeñas, medianas y grandes empresas cerca de 14 billones de pesos”, concluye Juan Camilo Nariño.

*Contenido elaborado con apoyo de Asociación Colombiana de Minería