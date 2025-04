Negocios y marcas con propósito: el caso de éxito de Alquería

Pero el reconocimiento no se queda ahí. Detrás de la marca hay una organización que ha decidido ir más allá de las buenas intenciones y que comprendió que el liderazgo también implica responsabilidad. Por eso, hoy Alquería es la compañía más grande en Colombia certificada –y recertificada– como Empresa B, un sello internacional que valida su impacto positivo en lo social, ambiental y económico.

Este logro no ocurre por casualidad. Es el resultado de una estrategia empresarial construida desde el propósito de nutrir el futuro, transformando sueños en realidades. Desde su cadena de valor hasta sus cuatro causas sociales, Alquería demuestra que es posible ser competitiva y, al mismo tiempo, contribuir al bienestar de las personas.

Por eso sigue firme en el top of mind de los colombianos. Porque no solo se mantiene en sus mesas, sino también en sus valores. Es una marca que ha buscado ser coherente con sus principios, que no le teme al futuro porque lleva años aportando a su construcción.