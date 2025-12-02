Plaza Pacífico, el primer centro comercial de Tumaco, abre sus puertas a nuevos comercios

Plaza Pacífico abrió sus puertas en Tumaco, suroccidente colombiano, y desde entonces la ciudad disfruta por primera vez de un centro comercial. Su primera etapa comenzó a funcionar en enero pasado y la segunda se sumó en junio, completando así un espacio de esparcimiento y comercio de importancia no solo para el municipio, sino para la región.

Desde el inicio, la idea fue crear un lugar que fuera mucho más que un destino comercial. Ejecutado por Vigrup y construido por manos locales, nació como un espacio para encontrarse, celebrar en familia, apoyar el emprendimiento y crear nuevas dinámicas de ciudad.

El centro comercial, de arquitectura moderna, zonas comunes amplias y ubicación estratégica, reúne marcas reconocidas que llegan por primera vez a Tumaco. Mimos trae su heladería. Original vende ropa deportiva que impulsa un estilo de vida activo. Tu Cambio facilita las operaciones financieras y el turismo en la región. Koko ofrece productos para los amantes de las caricaturas. Son nombres que los tumaqueños han recibido con entusiasmo, abriendo la puerta a nuevas experiencias y hábitos de consumo.

Aunque ya está terminado, el centro comercial continúa recibiendo nuevas tiendas. Restaurantes, marcas de moda, espacios tecnológicos y emprendimientos locales seguirán sumándose a la oferta, fortaleciendo la economía regional y ampliando las opciones para sus visitantes.

Así describe Vigrup el impacto de Plaza Pacífico: “Ha generado empleo formal, mejorado el entorno urbano y fortalecido el orgullo de quienes ven en este lugar una muestra del potencial de su tierra. Caminar por las tiendas, disfrutar un helado o reunirse con amigos se ha vuelto parte de una rutina que eleva la calidad de vida y ofrece un lugar seguro, limpio y acogedor”.

La apuesta, señalan desde Vigrup, se basa en potenciar el talento de Tumaco e invertir en este territorio como “una declaración de confianza en su futuro y en la capacidad de su gente para liderar transformaciones significativas”.