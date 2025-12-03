Según el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) hay más de 13.2 millones de motos en el país y la industria de motocicletas ha crecido un 35.20 % en el acumulado de este año. Estas cifras demuestran la importancia del sector y a eso le apuesta el Grupo UMA que renovó el reality Pulsarmanía bajo la iniciativa “Los dueños de la calle”.

La participación de colombianos se ve reflejada con el ADN de la marca que busca verdaderos apasionados por las motos. En esta edición, que contó con una producción audiovisual de alto nivel, se coordinó para que cada pieza funcionara en perfecta sincronía.

El Grupo UMA busca llevar la pasión por la movilidad a otro nivel, con modelos potentes, eficientes y con un estilo inigualable. Por eso, el objetivo principal de esta transformación fue involucrar activamente a los motociclistas de a pie, aquellos que vibran con el sonido de las motos y que buscan ir más allá que solo manejarlas.

Alejandro Londoño Bernal, director de marketing del Grupo UMA, explicó que la campaña busca conectar profundamente con el público, resaltando todos los esfuerzos para llevar esta iniciativa a niveles con adrenalina pura.

“Los dueños de las calles’ nace justamente de involucrar a ese público de a pie, de todos los días, no solamente los pilotos profesionales, como se hacía de pronto en ediciones anteriores, sino de abrir esa audiencia para que cualquier persona que maneje una motocicleta pueda sentir que tiene ese talento y pueda demostrarlo en la pista”, aseguró.

La puesta en marcha de “Los dueños de la calle” no solo representó un giro en el enfoque competitivo, sino que también tuvo un impacto notable en la visibilidad de la marca Pulsar y su posicionamiento en el mercado nacional. De acuerdo con su responsable, el despliegue de la campaña tuvo un alcance sin precedentes.

Bernal explicó que la estrategia incluyó acciones de grafiti urbano, cobertura mediática tradicional a gran escala, campañas digitales dirigidas al público objetivo y eventos en vivo. En sus palabras, “pusimos a Colombia entero a hablar de Pulsarmanía”, indicando además que estas iniciativas contribuyeron a consolidar el liderazgo de la marca en la industria. “Hoy somos líderes del mercado total de motocicletas”, afirmó.