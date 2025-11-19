Suscribirse

Real Madrid y la Universidad Europea forman la nueva generación de líderes deportivos

Con 60 programas de posgrado especializados marcan el camino en gestión y comunicación para los profesionales del deporte.

19 de noviembre de 2025, 2:46 p. m.
La Universidad Europea reforzó su apuesta por la formación de nuevos líderes en la industria deportiva gracias a un modelo académico basado en la excelencia, la innovación y la investigación. Desde la Escuela Universitaria del Real Madrid, una alianza que cumple 20 años, la institución ofrece más de 60 programas de posgrado especializados y orientados a fortalecer el talento deportivo de todo el mundo.

El vínculo con el Club Real Madrid ha permitido consolidar una escuela a la vanguardia, capaz de integrar la experiencia del club con la formación académica. Los másteres abarcan áreas clave como gestión deportiva, marketing, comunicación, derecho deportivo y diversos programas de salud y alto rendimiento, entre ellos entrenamiento, nutrición, fisioterapia y psicología deportiva.

Contexto: Universidad Europea colabora con instituciones colombianas para ampliar oportunidades educativas a profesionales

La institución sostiene su modelo en valores que comparte con el club: liderazgo, emprendimiento, integridad, trabajo en equipo y excelencia. Este enfoque, según Diego Dominguez, director académico; permite formar profesionales capaces de responder a las exigencias de una industria cada vez más competitiva y global.

La Universidad Europea también se destaca por su sólida estructura investigativa, con siete líneas activas entre gestión y salud, un grupo de investigación reconocido internacionalmente y cátedras que permiten a los estudiantes avanzar hacia programas doctorales. La institución figura además en el ranking de Shanghái en el puesto 25 a nivel mundial por su innovación e investigación en deporte.

Para sus voceros, la cercanía con los directivos y especialistas del Real Madrid, junto con el acceso a un ecosistema académico de alto nivel, se traduce en una rápida inserción laboral para los estudiantes. “Buscamos formar a los líderes del futuro a través de la excelencia y de valores deportivos que marcan la diferencia en su desarrollo profesional”, señaló la escuela.

Real MadridUniversidad Deportes

