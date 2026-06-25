Recaudo empresarial inmediato: así funcionan las nuevas soluciones del Banco de Bogotá

Recibir pagos inmediatos es un apalancador estratégico de las empresas pues les permite disponer de los recursos en tiempo real. Teniendo esto en cuenta, el Banco de Bogotá habilitó cuatro soluciones de recaudo masivo inmediato para las empresas, permitiendo que los recursos lleguen en tiempo real, por medio de códigos QR interoperable de Bre-B.

Con estas soluciones, las empresas colombianas pueden recibir pagos desde cualquier entidad financiera, integrarlos con sus sistemas de gestión, automatizar la conciliación y reducir tareas manuales, con costos operativos menores a los de los canales físicos. El cliente final, por su parte, completa el pago en segundos, desde el canal que prefiera, sin pasos adicionales ni redirecciones.

El banco dispone de cuatro modalidades para adaptarse a la estructura y los sistemas de cada empresa:

QR Bre-B en AvalPay Center: el cliente tendrá la opción de pagar por QR Bre-B dentro del flujo de AvalPay Center, como una nueva opción adicional a las tradicionales.

el cliente tendrá la opción de pagar por QR Bre-B dentro del flujo de AvalPay Center, como una nueva opción adicional a las tradicionales. QR por WhatsApp y correo electrónico: la empresa envía un QR personalizado a WhatsApp o correo del cliente o pagador para que haga el pago en el mismo canal.

la empresa envía un QR personalizado a WhatsApp o correo del cliente o pagador para que haga el pago en el mismo canal. Integración con el sistema contable: para empresas que usan software de gestión financiera, el QR se genera directamente desde ese sistema para cada factura generada.

para empresas que usan software de gestión financiera, el QR se genera directamente desde ese sistema para cada factura generada. Integración con el facturador electrónico: el Banco de Bogotá se integra al software de facturación de la empresa para incluir un QR único en cada factura.

“El acceso inmediato a los recursos y el flujo de caja es un habilitador de crecimiento”, precisó Julián Botero, vicepresidente de Banca Empresas y Gobierno del Banco de Bogotá. “Empresas con mayor control sobre su liquidez actúan con más agilidad, toman decisiones con mayor certeza y ejecutan su estrategia para ser más competitivos en mercados exigentes”.

Estas soluciones de recaudo, agregó el vicepresidente, son una respuesta a esa necesidad de control sobre la liquidez y hacen parte de “un portafolio de herramientas que seguimos desarrollando para acompañar el crecimiento de las empresas colombianas”.

Las cuatro modalidades están diseñadas para adaptarse a la estructura y los sistemas de cada empresa, sin importar su tamaño o sector, con un proceso de integración ágil.

Este lanzamiento hace parte de una agenda de innovación con la que el banco seguirá entregando herramientas para impulsar el desarrollo de las empresas colombianas.

*Contenido elaborado con el apoyo del Banco de Bogotá.