En Colombia se llevó a cabo la cuarta edición de Pink Yoga by Audi, un evento que combina bienestar, empatía y solidaridad para apoyar a mujeres con cáncer de mama. Lo que nació como una jornada de yoga con propósito se ha convertido, con los años, en un movimiento que promueve la prevención y recauda fondos para quienes enfrentan la enfermedad desde la vulnerabilidad económica.

Desde su primera edición en 2022, Pink Yoga by Audi ha reunido a cientos de personas que se detienen a respirar, escucharse y transformar esa pausa en ayuda real. Gracias a las inscripciones y donaciones, el evento ha logrado beneficiar a miles de pacientes con cáncer de mama de bajos recursos a través de la Fundación Ellen Riegner de Casas, una organización que desde 2003 acompaña a quienes, por su situación económica, corren el riesgo de abandonar su tratamiento.

El programa Navegantes, liderado por la fundación, ha brindado transporte, hospedaje y acompañamiento a más de 2.900 pacientes y cuidadores, permitiendo que continúen sus terapias y recuperen la fuerza para seguir adelante. Solo en 2024, 2.324 personas se beneficiaron de este apoyo. En total, entre 2022 y 2024, se han recaudado más de 64 millones de pesos gracias a las ediciones del evento.

Este año, el Pink Yoga by Audi 2025 tuvo lugar en el Museo de Arte Moderno de Medellín y en el Gimnasio Moderno de Bogotá, con transmisión simultánea para Colombia y Perú, además de conexiones en las vitrinas Audi de Barranquilla, Cali, Manizales y Bucaramanga. La maestra Xuan Lan, referente mundial del yoga y el bienestar, fue la invitada especial. Su mensaje, centrado en el equilibrio entre cuerpo y mente, recordó que el bienestar nace de las pequeñas decisiones cotidianas: dormir mejor, alimentarse con conciencia, moverse y darse tiempo para la calma.

“Cuando te cuidas a tiempo, llegas más lejos” es la premisa que inspira esta iniciativa, que ha evolucionado en torno al poder del autocuidado, la prevención y la empatía. Cada edición ha tenido un enfoque diferente: desde los mitos sobre el bienestar y la alimentación hasta testimonios de vida que invitan a mirar el cáncer con esperanza y coraje.

La edición de 2025 contó con el apoyo de Terpel Voltex, Atmos, Eco2, Samsung, Faces y la red de concesionarios Audi en Colombia: Colwagen, Los Coches, Auto Berlín y Promotores.