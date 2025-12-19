Educación

Universidad de la Costa, 55 años formando ciudadanos que transforman el Caribe colombiano

La Universidad de la Costa ha acompañado el desarrollo del Caribe colombiano con una apuesta sostenida por la educación integral, la investigación y la inclusión, consolidándose como una institución con impacto social, económico y cultural en la región.

Redacción Semana
19 de diciembre de 2025, 1:31 p. m.
La Universidad de la Costa ocupa el segundo lugar a nivel nacional y el primero en la región Caribe en producción de artículos científicos
Desde su fundación, la Universidad de la Costa, CUC, ha sido un actor determinante en la formación de ciudadanos comprometidos con su entorno. Su modelo educativo, enfocado en la generación de conocimiento y en la proyección social, le ha permitido incidir de manera directa en el progreso del Caribe colombiano y posicionarse entre las instituciones de educación superior más influyentes del país.

Ese recorrido académico se refleja en los resultados obtenidos en distintos rankings nacionales e internacionales. En el World University Rankings 2026 de Times Higher Education, la Universidad de la Costa fue reconocida como la mejor universidad de Colombia, logro dado por su modelo educativo, la calidad de su investigación, la transferencia de conocimiento y su proyección internacional.

En investigación, la CUC ocupa el segundo lugar a nivel nacional y el primero en la región Caribe en producción de artículos científicos, según el Ranking ART-Sapiens 2025 de Sapiens Research. A esto se suma su ubicación en el sexto lugar entre las mejores universidades del país en el Scimago Institutions Ranking 2025, una clasificación que evalúa producción científica, impacto social y capacidad de innovación, aspectos en los que la institución ha trabajado de manera constante.

El impacto de la Universidad de la Costa también se mide en el talento que ha formado. A lo largo de estos 55 años, ha graduado a cerca de 56 mil profesionales que hoy aportan desde distintos sectores productivos, y que, de acuerdo con el Observatorio Laboral para la Educación del Ministerio de Educación Nacional, la CUC es la universidad número uno en empleabilidad en la región Caribe y la segunda a nivel nacional, con un 84,6 por ciento de sus egresados vinculados formalmente al mercado laboral.

Más allá de los indicadores académicos, la Universidad de la Costa ha entendido la educación como una herramienta para transformar realidades. Entre los ejes en los que ha sido determinante se encuentra la cultura y el deporte, con una visión integral que busca formar ciudadanos capaces de incidir positivamente en su entorno.

En ese camino, la CUC es la institución impulsora de la Maratón de Barranquilla, un evento que se ha posicionado en el ámbito nacional e internacional, promoviendo hábitos de vida saludable, integración social y dinamización del turismo en la ciudad.

La cultura también ha sido un eje fundamental. Reconociendo la riqueza del Caribe y la importancia del Carnaval de Barranquilla, la Universidad ha rendido homenaje a esta tradición a través de sus marimondas, una expresión que fortalece la identidad cultural y el sentido de pertenencia entre estudiantes y comunidad.

Con 55 años de historia, la Universidad de la Costa reafirma su apuesta por una educación que no solo forma profesionales, sino ciudadanos integrales, comprometidos con la construcción de un mejor futuro para el Caribe colombiano.

