Educación

Universidad ECCI obtiene la certificación ISO 9001: así refuerza su apuesta por la innovación académica

Este logro refleja la solidez de su Sistema de Gestión de Calidad y una transformación interna que impacta directamente a su comunidad y a sus programas académicos.

Redacción Semana
22 de diciembre de 2025, 9:41 p. m.
Como parte de este camino, la institución logró avances tangibles en acciones como la organización, estandarización y digitalización de documentos críticos.
Como parte de este camino, la institución logró avances tangibles en acciones como la organización, estandarización y digitalización de documentos críticos.

Con el objetivo de mejorar su operación académica, administrativa y de servicios, la Universidad ECCI adelantó una serie de iniciativas internas que le permitieron lograr la certificación ISO 9001, otorgada por ICONTEC a su Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Este logro, considerado un hito para la institución, fue posible gracias al trabajo conjunto de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Fernando Soler, rector de la universidad, aseguró que la certificación no solo reafirma el compromiso de la institución con la eficiencia, la trazabilidad y la mejora continua, sino que demuestra que “estamos gestionando procesos de calidad dentro de la ECCI y que los programas que estamos ofreciendo cumplen con los criterios de calidad que prometemos”, señaló.

Universidad ECCI obtiene la certificación ISO 9001: así refuerza su apuesta por la innovación académica
Universidad ECCI obtiene la certificación ISO 9001: así refuerza su apuesta por la innovación académica.

Factores como la eficiencia, la eficacia y la consistencia fueron claves durante la evaluación de la institución, permitiéndoles identificar sus fallas internas, corregirlas y mejorarlas. Todo esto en pro de lograr una mejor oferta para toda la comunidad universitaria, que ha sido clave en este proceso, tanto en la parte estratégica, como en la misional, adoptando una cultura que reconoce el error y “lo resuelve de manera conjunta”, explicó.

Universidad ECCI - API
Fernando Soler, rector de la Universidad ECCI.

“Esto no es un esfuerzo individual, aquí todos estamos articulados con la cultura y la dinámica interna, desde el portero hasta el rector”, resaltó Soler, quien a su vez aseguró que “cuando se acredita la calidad, se acredita lo que no se ve, es decir, todo lo que estamos haciendo como producto de calidad y que busca cumplir con los mejores resultados. Por eso estamos fortaleciendo nuestra capacidad de inteligencia, evaluando el entorno, las tendencias y los sectores para mantenernos al día y presentar un servicio más robusto y mejor”.

¿Cómo lo logró?

Como parte de este camino, la institución logró avances tangibles en acciones como la organización, estandarización y digitalización de documentos críticos: un trabajo que garantiza seguridad, accesibilidad y trazabilidad. Las auditorías internas, además, permitieron identificar hallazgos y fortalecer el enfoque preventivo.

Universidad ECCI - API
Así, la certificación ISO 9001 no solo valida los procesos internos de la Universidad, sino que se convierte en la base para una transformación más profunda.

Por otro lado, la incorporación de metodologías de análisis y gestión del riesgo en procesos académicos y administrativos fue crucial en este proceso, que además fortalece la ruta de atención para mejorar la experiencia estudiantil. “La certificación no representa un punto de llegada, sino un motor para seguir avanzando hacia una universidad innovadora y centrada en las necesidades del país”, precisó Soler.

Una apuesta de largo aliento

Desde hace varios años, la Universidad ECCI trabaja en inteligencia artificial, incluso antes de que el tema se popularizara. Esto les ha permitido adquirir más conocimiento y experiencia en el campo, liderando así la oferta educativa en gerencia de Tecnologías de la Información, en transformación digital, en analítica de datos o con su maestría en Gerencia TIC.

“Ya tenemos nuestros computadores de IA Nvidia, porque no solo compramos servicios, y no podemos depender de un solo proveedor de tecnología. En la Universidad ECCI tenemos que abrirnos a múltiples posibilidades y tener modelos propios, incorporarlos y modificarlos si es necesario, y en general, usarlos para lo que necesita la universidad”, aseguró el directivo.

Así mismo, la universidad avanza en otras apuestas relacionadas con programas virtuales, laboratorios en el metaverso, laboratorios de mecánica, simuladores, talleres, intercambios estudiantiles en China y muchas otras nuevas herramientas que están incorporando para seguir aportando a la innovación académica y del país en general.

Universidad ECCI - API
Desde hace varios años, la Universidad ECCI trabaja en inteligencia artificial, incluso antes de que el tema se popularizara.

Una de las experiencias prácticas más significativas, explicó el rector, fue la creación de una reserva en La Calera que, en el marco de la COP16, fue llevada al metaverso. El proyecto se desarrolló mediante el escaneo del terreno con drones, lo que permitió construir un gemelo digital navegable de la reserva. Esta herramienta permite comprender sus desafíos ambientales y realizar simulaciones orientadas a la recuperación de especies en vía de extinción.

Así, la certificación ISO 9001 no solo valida los procesos internos de la Universidad, sino que se convierte en la base para una transformación más profunda. Hoy la ECCI es una institución que entiende la innovación como una responsabilidad permanente. Con una mirada puesta en la tecnología, la sostenibilidad y las demandas del entorno, continúa reafirmando su apuesta por formar talento, consolidándose como una universidad que evoluciona al ritmo de los desafíos del país y del mundo.

Educación

