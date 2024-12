Aocho días de elecciones en Bolivia, el presidente Evo Morales, quien gobierna hace 13 años, se enfrenta a intensas protestas en su contra. La Paz recibió el jueves al enorme cabildo indígena de un millón de personas que consideran ilegal un cuarto mandato de Evo. Y es que hay que recordar que en 2016, el 51 por ciento de los bolivianos votó contra su reelección, pero Evo le hizo conejo al pueblo. Bajo el pretexto de que no permitir su candidatura “violaba sus derechos humanos”, el aymara confundió incluso a la OEA y a un tribunal de La Haya, que no tuvieron herramientas para apelar semejante argumento. Desde entonces, Evo siguió adquiriendo poder, hasta hacer indiferenciables la rama ejecutiva de la judicial y la legislativa. Por esa razón, sobrepasó los señalamientos de corrupción y narcotráfico. Aún así, todo parece indicar que volverá a ganar, pues lidera, aunque por poco, las encuestas. Y es que sus contrincantes, el expresidente Carlos Mesa y el líder de Bolivia dijo NO, Óscar Ortiz, no han sabido conectar con el pueblo. Y han contrapuesto al discurso de Evo el neoliberalismo y la alianza con Estados Unidos, como si eso les diera más votos en un país crítico de la Casa Blanca.