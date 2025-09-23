Loterías
¿Acertó? Números ganadores de la Antioqueñita Día y Tarde correspondientes al sorteo del 23 de septiembre
Conozca cuáles fueron los números ganadores del más reciente sorteo de esta importante lotería paisa.
La reconocida lotería La Antioqueñita celebró este martes, 23 de septiembre, una nueva jornada de sorteos, brindando a los apostadores la posibilidad de participar en sus tradicionales juegos diarios, que cuentan con dos ediciones: una en la mañana y otra en la tarde.
La primera cita fue a las 10:00 a. m., correspondiente al sorteo número 6031, dentro de la historia de esta emblemática lotería paisa, considerada una de las más populares entre los jugadores en Colombia.
El número ganador en esta ocasión fue el 6659. De manera adicional, se efectuó el juego complementario llamado ‘La Quinta’, que amplía las oportunidades de ganar; en este caso, la cifra favorecida fue el 1.
Resultados del sorteo 6031 de La Antioqueñita Día
- Número principal: 6659
- Quinta balota: 1
Por su parte, la edición vespertina está programada para las 4:00 p. m. y puede seguirse en directo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los participantes pueden conocer al instante los resultados.
Resultados del sorteo 6032 de La Antioqueñita Tarde
- Número principal: pendiente
- Quinta balota: pendiente
Si no tuvo la oportunidad de consultar los últimos resultados, estas fueron las combinaciones recientes:
La Antioqueñita Día
- Sorteo del 22 de septiembre de 2025: 4645 – Quinta balota: 3
- Sorteo del 21 de septiembre de 2025: 2594 – Quinta balota: 0
- Sorteo del 20 de septiembre de 2025: 7214 – Quinta balota: 8
La Antioqueñita Tarde
- Sorteo del 22 de septiembre de 2025: 1507 – Quinta balota: 0
- Sorteo del 21 de septiembre de 2025: 3405 – Quinta balota: 1
- Sorteo del 20 de septiembre de 2025: 5990 – Quinta balota: 2
Para participar en La Antioqueñita, los jugadores deben escoger cuatro cifras entre el 0 y el 9. No obstante, quienes decidan incluir la quinta balota aumentan sus probabilidades de ganar, y en caso de acertar, los premios pueden ser más altos.
El próximo sorteo de La Antioqueñita Día tendrá lugar el miércoles 24 de septiembre, a las 10:00 a. m., con transmisión en vivo, como es habitual.