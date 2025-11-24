Suscribirse

Apostadores de El Sinuano Día y Noche, estos son los números ganadores del lunes 24 de noviembre

Acá puede consultar si se convirtió en el afortunado ganador.

Redacción Loterías
24 de noviembre de 2025, 7:51 p. m.
Descubra si fue ganador de El Sinuano Día o El Sinuano Noche
Descubra si fue ganador de El Sinuano Día o El Sinuano Noche | Foto: Getty Images

Este lunes, 24 de noviembre, se realizó una nueva edición de la lotería Sinuano Día y Noche, despertando la ilusión de quienes sueñan con alcanzar un premio millonario.

Para el caso del sorteo 13.211 de El Sinuano Día, el número ganador fue el 2436.

Resultado EL SINUANO DIA Lunes 24 de Noviembre de 2025

Entre tanto, la quinta de este sorteo transmitido en vivo por el canal Telecaribe, fue el 8.

Contexto: Lotería Chontico: resultados y número ganador del sorteo de este lunes, 24 de noviembre

Resultados del sorteo 13.212 de la lotería El Sinuano Noche

  • Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
  • Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

Últimos dos resultados de El Sinuano Día

  • 23 de noviembre de 2025: 3132
  • 22 de noviembre de 2025: 1729

Últimos dos resultados de El Sinuano Noche

  • 23 de noviembre de 2025: 7598
  • 22 de noviembre de 2025: 2757

Desde su creación, El Sinuano ha mantenido un propósito claro: brindar entretenimiento responsable a través del juego legal, al tiempo que aporta recursos esenciales para el financiamiento del sistema hospitalario de la región.

Su nombre rinde homenaje al río Sinú, una de las principales riquezas naturales de Córdoba y símbolo profundo de la identidad y el orgullo cordobés.

Contexto: Hoy pudo ser su día de suerte: números ganadores de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña este 24 de noviembre

En su edición Día, el Sinuano juega a las 2:30 p.m., incluyendo días festivos. Entre tanto, su sorteo de la Noche está programado de lunes a sábados a las 10:30 p.m., mientras que los domingos y festivos a las 8:30 p.m.

Para quienes aciertan en los cuatro números reciben 4,500 veces lo apostado. En cambio, por tres aciertos se obtiene 400 veces más lo invertido.

Si fueron dos números acertados, el apostador tiene la oportunidad de ganar 50 veces más, y por un acierto se lleva 5 veces más la apuesta realizada.

Noticias Destacadas

