Así puede participar en el Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería de Boyacá: fecha, plan de premios y cómo comprar

La Lotería de Boyacá, considerada una de las más importantes del país, realizará este miércoles 24 de diciembre de 2025 su tradicional sorteo extraordinario de Navidad, un evento esperado por miles de colombianos que buscan tentar la suerte en una de las fechas más especiales del año.

Esta lotería se destaca por ser una de las que mayores premios entrega en Colombia, con un premio mayor de $25.000 millones. En ese mismo grupo se encuentra la Lotería de Medellín, cuyo máximo incentivo asciende a $16.000 millones. Junto al Baloto, ambas encabezan el listado de juegos que más dinero reparten a nivel nacional, razón por la cual concentran gran atención en esta temporada decembrina.

En la Nochebuena se llevará a cabo el Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería de Boyacá, el cual será transmitido en vivo, como se ha hecho en años anteriores.

Cientos de personas ya participan con la ilusión de convertirse en los ganadores del premio mayor, en una dinámica que busca llevar alegría y emoción a los hogares colombianos en vísperas de la Navidad.

¿Cuáles son los premios extraordinarios?

Un premio extra Súper Navideño: $2.000 millones

Un premio extra Fortuna: $700 millones

Un premio extra Ilusión: $100 millones

Un premio extra Alegría: $300 millones

Dos premios extra Esperanza: $50 millones

20 premios Optimismo: $20 millones

44 premios Valentía: $10 millones

Otros premios que se sortearán

2 camionetas Toyota Land Cruiser Prado.

La opción de participar por una casa.

Bicicletas eléctricas.

Tabletas.

Relojes inteligentes.

Billetes de recambio.

Además, en esta edición se incorporó una modalidad de premios ampliamente apreciada por los colombianos: el ‘Raspa y Gana’, un sistema que permite a los jugadores conocer al instante si obtuvieron algún beneficio. A través de esta dinámica se entregarán incentivos inmediatos, como relojes inteligentes, parlantes y la posibilidad de canjear premios por billetes.

La participación en esta modalidad puede realizarse de manera presencial con el lotero habitual o en diversos puntos autorizados de pago. Entre ellos se encuentran Paga Todo, Efecty, SuperGiros, Gana, Sípaga, MercaLoterías y Jer, facilitando el acceso a los usuarios en diferentes regiones del país.