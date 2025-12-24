Lotería

Así puede participar en el Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería de Boyacá: fecha, plan de premios y cómo comprar

Los colombianos conocerán una nueva modalidad de premios en el sorteo extraordinario de Navidad de este reconocido juego de azar.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
24 de diciembre de 2025, 6:41 p. m.
Premios Extraordinarios de la Lotería de Boyacá.
Premios Extraordinarios de la Lotería de Boyacá. Foto: Montaje:Semana

La Lotería de Boyacá, considerada una de las más importantes del país, realizará este miércoles 24 de diciembre de 2025 su tradicional sorteo extraordinario de Navidad, un evento esperado por miles de colombianos que buscan tentar la suerte en una de las fechas más especiales del año.

Loterías: estos son los números más ganadores de cara a la temporada de fin de año, según la inteligencia artificial

Esta lotería se destaca por ser una de las que mayores premios entrega en Colombia, con un premio mayor de $25.000 millones. En ese mismo grupo se encuentra la Lotería de Medellín, cuyo máximo incentivo asciende a $16.000 millones. Junto al Baloto, ambas encabezan el listado de juegos que más dinero reparten a nivel nacional, razón por la cual concentran gran atención en esta temporada decembrina.

En la Nochebuena se llevará a cabo el Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería de Boyacá, el cual será transmitido en vivo, como se ha hecho en años anteriores.

Los números con los que se podría ganar la lotería en el día de Navidad, según la IA.
Esta lotería se destaca por ser una de las que mayores premios entrega en Colombia, con un premio mayor de $25.000 millones. Foto: Getty Images

Cientos de personas ya participan con la ilusión de convertirse en los ganadores del premio mayor, en una dinámica que busca llevar alegría y emoción a los hogares colombianos en vísperas de la Navidad.

Loterías

¿Suerte en Navidad? Estos son los números ganadores de la lotería Chontico en el sorteo de este 24 de diciembre

Loterías

Resultados oficiales: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este 24 de diciembre

Loterías

Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este miércoles, 24 de diciembre: conozca si fue uno de los ganadores en Navidad

Loterías

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 23 de diciembre de 2025, sorteo 4735

Loterías

Super Astro Luna: resultados oficiales del sorteo del martes 23 de diciembre de 2025

Loterías

Lotería del Quindío hoy | Resultados del último sorteo del martes 23 de diciembre

Loterías

Miloto: números ganadores del martes 23 de diciembre de 2025

Noticias Estados Unidos

¿Cómo se celebra la Navidad en Estados Unidos?: tradiciones que van de generación en generación

Arcadia

Esta es la oración que debe realizar el 24 de diciembre de 2025 para la Nochebuena

Nación

Bogotá–Villavicencio: así funcionará la vía en temporada navideña, tenga en cuenta los horarios

¿Cuáles son los premios extraordinarios?

  • Un premio extra Súper Navideño: $2.000 millones
  • Un premio extra Fortuna: $700 millones
  • Un premio extra Ilusión: $100 millones
  • Un premio extra Alegría: $300 millones
  • Dos premios extra Esperanza: $50 millones
  • 20 premios Optimismo: $20 millones
  • 44 premios Valentía: $10 millones
Mientras que muchos asocian la suerte con el juego, el tocomocho revela un lado oscuro de la lotería, donde el deseo de ganar puede convertirse en una trampa mortal para quienes caen en la red de los estafadores.
Cientos de personas ya participan con la ilusión de convertirse en los ganadores del premio mayor. Foto: Getty Images

Otros premios que se sortearán

  • 2 camionetas Toyota Land Cruiser Prado.
  • La opción de participar por una casa.
  • Bicicletas eléctricas.
  • Tabletas.
  • Relojes inteligentes.
  • Billetes de recambio.
Números de la suerte de Diomedes Díaz para jugar la lotería en el aniversario de su muerte y ganarse un premio millonario

Además, en esta edición se incorporó una modalidad de premios ampliamente apreciada por los colombianos: el ‘Raspa y Gana’, un sistema que permite a los jugadores conocer al instante si obtuvieron algún beneficio. A través de esta dinámica se entregarán incentivos inmediatos, como relojes inteligentes, parlantes y la posibilidad de canjear premios por billetes.

La participación en esta modalidad puede realizarse de manera presencial con el lotero habitual o en diversos puntos autorizados de pago. Entre ellos se encuentran Paga Todo, Efecty, SuperGiros, Gana, Sípaga, MercaLoterías y Jer, facilitando el acceso a los usuarios en diferentes regiones del país.

Mas de Loterías

Premios Extraordinarios de la Lotería de Boyacá.

Así puede participar en el Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería de Boyacá: fecha, plan de premios y cómo comprar

Resultados de la lotería Chontico en el día de hoy

¿Suerte en Navidad? Estos son los números ganadores de la lotería Chontico en el sorteo de este 24 de diciembre

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 24 de diciembre.

Resultados oficiales: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este 24 de diciembre

La Antioqueñita Día y Tarde

Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este miércoles, 24 de diciembre: conozca si fue uno de los ganadores en Navidad

Lotería del Huila - 26 de agosto de 2025.

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 23 de diciembre de 2025, sorteo 4735

Conozca el resultado del más reciente sorteo de Super Astro Luna.

Super Astro Luna: resultados oficiales del sorteo del martes 23 de diciembre de 2025

La Lotería del Quindío juega cada jueves.

Lotería del Quindío hoy | Resultados del último sorteo del martes 23 de diciembre

Sorteo del martes 16 de septiembre.

Miloto: números ganadores del martes 23 de diciembre de 2025

Estos son los números con los que podría ganar la lotería en la noche de Navidad.

Los números de Walter Mercado para ganar la lotería en Navidad; la suerte beneficiaría a muchos

Hubo nuevo sorteo de Super Astro Sol este 20 de diciembre de 2025. Estos fueron los números y signo ganadores

Lotería Super Astro Sol: estos son los números ganadores el martes 23 de diciembre

Noticias Destacadas