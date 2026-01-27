LOTERÍAS

Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este martes, 27 de enero de 2026

Esta lotería aumenta las probabilidades de ganar con sus dos versiones y la balota ‘La Quinta’.

Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
27 de enero de 2026, 8:42 p. m.
El Sinuano dejó nuevos ganadores tras los sorteos realizados este martes.
El Sinuano dejó nuevos ganadores tras los sorteos realizados este martes. Foto: Getty Images / loteriasdehoy

El Sinuano, que cuenta con sorteos en las jornadas de la mañana y la noche, se ha posicionado como uno de los juegos de azar más populares de la región Caribe y del país.

Este martes 27 de enero de 2026, miles de personas están atentas a los resultados oficiales con la expectativa de haber acertado la combinación ganadora y acceder a los atractivos premios que ofrece esta modalidad.

En esta jornada, el número ganador del Sinuano Día fue el 2035, acompañado de la modalidad adicional conocida como ‘La Quinta’, correspondiente al número 5.

Resultados de la lotería El Sinuano Día este martes, 27 de enero de 2026

  • Premio mayor: 2035
  • La Quinta: 5
YouTube video Dd4njnlLMl8 thumbnail

Este sorteo se realiza habitualmente a las 2:30 p. m. de lunes a sábado.

Resultados de la lotería El Sinuano Noche este martes, 27 de enero de 2026

  • Premio mayor: (Pendiente)
  • La Quinta: (Pendiente)

¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?

Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.

Es importante tener en cuenta que el juego ofrece diferentes tipos de apuesta, por lo que los premios se definen de la siguiente manera:

La edición nocturna de El Sinuano se realiza a las 8:30 p. m., momento en el que los apostadores pueden conocer el resultado ganador.

Se recomienda revisar cuidadosamente los números publicados y, en caso de haber resultado ganador, acudir con el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para reclamar el premio.

El próximo sorteo de El Sinuano Día y Noche se llevará a cabo el martes 30 de diciembre, en sus horarios habituales: 2:30 p. m. para la edición diurna y 8:30 p. m. para la nocturna.

