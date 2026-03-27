Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche este viernes, 27 de marzo de 2026

Este viernes 27 de marzo se llevaron a cabo los sorteos de la lotería El Sinuano Día y Noche. El número ganador para el premio mayor de $1.500 millones en el sorteo del día fue el 8454.
Resultados del sorteo de la lotería El Sinuano Día
- El Sinuano Día: 8454
- Quinta cifra: 4
Resultados del sorteo de la lotería El Sinuano Noche
Premio mayor: (Pendiente)
El Sinuano Noche: (Pendiente)
El próximo sorteo de El Sinuano Día se jugará este 28 de marzo de 2025 a las 2:30 p. m., mientras que El Sinuano Noche se realizará a las 10:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y los resultados se pueden consultar en la página web de la lotería El Sinuano.
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.
¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?
Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.
- Combinación completa: acierto de los cuatro números en el orden exacto.
- Aciertos parciales: se premia a quienes acierten las tres últimas cifras, las dos finales —conocidas como “pata”— o únicamente el último número, llamado “uña”.
- La edición nocturna de El Sinuano se realiza a las 8:30 p. m., momento en el que los apostadores pueden conocer el resultado ganador.
- Se recomienda revisar cuidadosamente los números publicados y, en caso de haber resultado ganador, acudir con el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para reclamar el premio.