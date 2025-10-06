Suscribirse

Loterías

Conozca los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de este lunes 6 de octubre: descubra si ganó en el último sorteo

Ya se jugó el más reciente sorteo de este importante juego de azar, por lo que puede verificar la combinación que salió.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Loterías
6 de octubre de 2025, 3:49 p. m.
La Lotería La Antioqueñita jugó su más reciente sorteo.
Los resultados de la lotería La Antioqueñita. | Foto: SEMANA

Este lunes 6 de octubre se realizó una nueva jornada del tradicional sorteo de La Antioqueñita, un juego que continúa generando gran expectativa entre los apostadores del departamento.

Con sus dos versiones —una en horas del día y otra en la tarde—, esta rifa volvió a atraer la atención de quienes confían en la suerte y en sus números de siempre.

Durante la jornada, el interés se mantuvo en alto, pues miles de jugadores suelen participar, esperando que sus combinaciones sean las ganadoras. Este popular juego de azar, que ya hace parte de la cultura antioqueña, sigue consolidándose como una de las alternativas favoritas dentro del mundo de las apuestas regionales.

El mecanismo consiste en elegir cuatro cifras entre el 0 y el 9. No obstante, en las ediciones más recientes se incorporó una quinta balota, lo que amplió las opciones de ganar y añadió un toque extra de emoción al sorteo. Esta novedad ha sido bien recibida por los apostadores, quienes ahora cuentan con más posibilidades de alcanzar el premio mayor.

En la edición 6057 de La Antioqueñita Día, correspondiente al sorteo matutino de este lunes, la combinación ganadora fue la 3035. Además, la quinta balota que salió fue la 1.

Resultados del sorteo 6057 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 3035
  • Quinta balota: 1
La Antioqueñita 1 - 6 de octubre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

Por su parte, la versión de la tarde está programada para las 4:00 p. m., y como de costumbre, puede ser vista en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana. Esta transmisión en directo se ha convertido en una de las herramientas más prácticas para que los jugadores verifiquen al instante los números ganadores.

Resultado sorteo 6058 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 6 de octubre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]

El cronograma de sorteos continúa sin pausa: la próxima edición de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este martes, 7 de octubre, a las 10:00 de la mañana. Al igual que las anteriores, podrá seguirse en directo por internet, manteniendo así la emoción y el interés de los apostadores que buscan convertirse en los próximos ganadores.

Números ganadores de los tres últimos sorteos

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 5 de octubre de 2025: 3778 – Quinta balota: 2
  • Sorteo del 4 de octubre de 2025: 2451 – Quinta balota: 4
  • Sorteo del 3 de octubre de 2025: 3552 – Quinta balota: 2

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 5 de octubre de 2025: 8000 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 4 de octubre de 2025: 3673 – Quinta balota: 5
  • Sorteo del 3 de octubre de 2025: 4230 – Quinta balota: 3

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Sara Sofía González, miembro de la JAC de San Antonio en Jamundí, contó detalles de su secuestro y aclaró las causas del plagio

2. Algo no encaja: Estados Unidos crece, pero las contrataciones se desploman al nivel más bajo en 16 años

3. El nuevo giro en la investigación por el magnicidio de Luis Carlos Galán. Esta es la decisión de la Fiscalía

4. Adelina Covo, suegra de Armando Benedetti, llamó “payaso” al exministro Luis Carlos Reyes, quien la señaló de pedirle puestos en la Dian

5. Pico y placa en Bogotá: horarios y rotación el martes 7 de octubre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Loterías de hoyResultados LoteríaColjuegosJuegos de azarLotería Antioqueñita

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.