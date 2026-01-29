LOTERÍAS

El Sinuano Día y Noche: números ganadores del sorteo de hoy jueves, 29 de enero, ¿resultó afortunado?

Un nuevo juego se realizó y la cifra ganadora se dio a conocer en los canales oficiales.

Redacción Loterías
29 de enero de 2026, 8:16 p. m.
Resultados último sorteo Sinuano Día y Noche
Este jueves 29 de enero, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la popular lotería Sinuano Día y Noche, uno de los juegos de azar más tradicionales y seguidos en Colombia. Gracias a su frecuencia diaria y a la posibilidad de apostar números de cuatro cifras, este chance se ha convertido en una opción habitual para miles de jugadores.

En ambos casos, los jugadores deben seleccionar un número entre el 0000 y el 9999, con la posibilidad de ganar premios según la cantidad de cifras acertadas.

Durante el sorteo del 29 de enero, los resultados fueron anunciados en los horarios habituales y transmitidos a través de los canales oficiales. Como es costumbre, los números ganadores se publican poco después del sorteo en diferentes plataformas autorizadas, donde los apostadores pueden verificar fácilmente si su apuesta resultó premiada.

Resultados ganadores del Sinuano Día

  • Premio mayor: 8047
  • La Quinta: 6

Resultados ganadores del Sinuano Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

Como es habitual, se recomienda revisar y consultar los resultados en páginas oficiales. El próximo sorteo se realizará el viernes 30 de enero, a las 2:30 p.m.

