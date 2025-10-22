LOTERÍAS
El Sinuano Día y Noche: resultados oficiales en el sorteo del martes 21 de octubre
Los números ganadores se dieron a conocer y usted pudo haberse convertido en el nuevo millonario.
Este martes, 21 de octubre de 2025, se llevó a cabo el sorteo en sus dos versiones: El Sinuano Día y El Sinuano Noche.
Los números ganadores se conocieron en vivo con la vigilancia de las autoridades y a través de la transmisión de Telecaribe.
Resultados de El Sinuano Día
- Número ganador de cuatro cifras: 8270
- Número ganador de cinco cifras: 82700
Resultados de El Sinuano Noche
- Número ganador de cuatro cifras: 8601
- Número ganador de cinco cifras: 9
Vale mencionar que El Sinuano es uno de los juegos tradicionales y representativos de la Costa Caribe colombiana, pues lleva varios años acompañando a los habitantes del departamento de Córdoba y el resto de la región.
De hecho, su nombre tiene origen como homenaje al Río Sinú, eje vital de esa zona del país y símbolo de la identidad cordobesa.
Resultados de los últimos cinco sorteos de El Sinuano Día:
- Sorteo del 20 de octubre de 2025: 3253
- Sorteo del 19 de octubre de 2025: 3079
- Sorteo del 18 de octubre de 2025: 3144
- Sorteo del 17 de octubre de 2025: 6458
- Sorteo del 16 de octubre de 2025: 4983
Resultados de los últimos cinco sorteos de El Sinuano Noche:
- Sorteo del 20 de octubre de 2025: 8669
- Sorteo del 19 de octubre de 2025: 7461
- Sorteo del 18 de octubre de 2025: 2092
- Sorteo del 17 de octubre de 2025: 3805
- Sorteo del 16 de octubre de 2025: 6452.