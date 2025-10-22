Suscribirse

El Sinuano Día y Noche: resultados oficiales en el sorteo del martes 21 de octubre

Los números ganadores se dieron a conocer y usted pudo haberse convertido en el nuevo millonario.

Redacción Loterías
22 de octubre de 2025, 5:35 a. m.
El Sinuano se jugó este lunes festivo, 13 de octubre
El Sinuano es de los juegos de azar más apostados en Colombia. | Foto: Getty Images

Este martes, 21 de octubre de 2025, se llevó a cabo el sorteo en sus dos versiones: El Sinuano Día y El Sinuano Noche.

Los números ganadores se conocieron en vivo con la vigilancia de las autoridades y a través de la transmisión de Telecaribe.

Resultados de El Sinuano Día

  • Número ganador de cuatro cifras: 8270
  • Número ganador de cinco cifras: 82700
Resultado EL SINUANO DIA Martes 21 de Octubre de 2025

Resultados de El Sinuano Noche

  • Número ganador de cuatro cifras:  8601
  • Número ganador de cinco cifras: 9
YouTube video player

Vale mencionar que El Sinuano es uno de los juegos tradicionales y representativos de la Costa Caribe colombiana, pues lleva varios años acompañando a los habitantes del departamento de Córdoba y el resto de la región.

De hecho, su nombre tiene origen como homenaje al Río Sinú, eje vital de esa zona del país y símbolo de la identidad cordobesa.

Resultados de los últimos cinco sorteos de El Sinuano Día:

  • Sorteo del 20 de octubre de 2025: 3253
  • Sorteo del 19 de octubre de 2025: 3079
  • Sorteo del 18 de octubre de 2025: 3144
  • Sorteo del 17 de octubre de 2025: 6458
  • Sorteo del 16 de octubre de 2025: 4983

Resultados de los últimos cinco sorteos de El Sinuano Noche:

  • Sorteo del 20 de octubre de 2025: 8669
  • Sorteo del 19 de octubre de 2025: 7461
  • Sorteo del 18 de octubre de 2025: 2092
  • Sorteo del 17 de octubre de 2025: 3805
  • Sorteo del 16 de octubre de 2025: 6452.

