¿Fue el ganador? Lotería de Manizales, sorteo 4944 del miércoles 25 de febrero

Aquí puede consultar el número ganador, los resultados recientes y cuándo se realizará el siguiente sorteo de la Lotería de Manizales.

Redacción Loterías
26 de febrero de 2026, 6:23 a. m.
Lotería de Manizales - 25 de febrero de 2026.
Lotería de Manizales - 25 de febrero de 2026. Foto: Getty Images y logo oficial Lotería de Manizales.

En la noche de este miércoles 25 de febrero de 2026, a partir de las 11:00 p.m., se realizó el sorteo 4944 de la Lotería de Manizales. El premio mayor quedó en el número con la serie , cifras que pueden verificarse en la transmisión oficial del evento.

La siguiente edición, correspondiente al sorteo 4945, está prevista para el miércoles 4 de marzo de 2026 en el mismo horario habitual de las 11:00 p.m.

“Administramos y operamos la lotería tradicional o de billetes y demás juegos de suerte y azar autorizados por la ley, de manera transparente y eficiente, garantizando la satisfacción de nuestros clientes y la generación de recursos para el sector salud”, reseña la web oficial de la Lotería de Manizales.

Transmisión oficial de la Lotería de Manizales: 18 de febrero de 2026, sorteo 4943

  • Número ganador:
  • Serie:
YouTube video 1smGw4aCg1A thumbnail

Últimos tres ganadores de la Lotería de Manizales

Consulte cómo se movieron los tres sorteos recientes de la Lotería de Manizales, referente nacional en juegos de azar:

  • Miércoles, 18 de febrero de 2026: número 3110 - serie 127
  • Miércoles, 11 de febrero de 2026: número 4572 - Serie 028
  • Miércoles, 4 de febrero de 2026: número 3630 – Serie 221
¿Qué hacer si tiene el billete ganador de la Lotería de Manizales?

  1. Presentar el billete original o fracción, en perfecto estado, sin tachaduras ni alteraciones.
  2. Presentar la cédula de ciudadanía del ganador o ganadora.

