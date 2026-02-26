¿Fue el ganador? Lotería de Manizales, sorteo 4944 del miércoles 25 de febrero

En la noche de este miércoles 25 de febrero de 2026, a partir de las 11:00 p.m., se realizó el sorteo 4944 de la Lotería de Manizales. El premio mayor quedó en el número con la serie , cifras que pueden verificarse en la transmisión oficial del evento.
La siguiente edición, correspondiente al sorteo 4945, está prevista para el miércoles 4 de marzo de 2026 en el mismo horario habitual de las 11:00 p.m.
“Administramos y operamos la lotería tradicional o de billetes y demás juegos de suerte y azar autorizados por la ley, de manera transparente y eficiente, garantizando la satisfacción de nuestros clientes y la generación de recursos para el sector salud”, reseña la web oficial de la Lotería de Manizales.
Transmisión oficial de la Lotería de Manizales: 18 de febrero de 2026, sorteo 4943
- Número ganador:
- Serie:
Últimos tres ganadores de la Lotería de Manizales
Consulte cómo se movieron los tres sorteos recientes de la Lotería de Manizales, referente nacional en juegos de azar:
- Miércoles, 18 de febrero de 2026: número 3110 - serie 127
- Miércoles, 11 de febrero de 2026: número 4572 - Serie 028
- Miércoles, 4 de febrero de 2026: número 3630 – Serie 221
¿Qué hacer si tiene el billete ganador de la Lotería de Manizales?
- Presentar el billete original o fracción, en perfecto estado, sin tachaduras ni alteraciones.
- Presentar la cédula de ciudadanía del ganador o ganadora.