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¿Fue su día de suerte? Consulte los resultados del Chontico Día y Noche de este lunes, 23 de marzo

Verifique si es uno de los afortunados ganadores de alguno de los dos sorteos de esta lotería.

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Redacción Loterías
23 de marzo de 2026, 1:41 p. m.
Resultados hoy de Chontico Día y Noche.
Resultados hoy de Chontico Día y Noche. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La suerte ya habló para los jugadores de la Lotería Chontico. Este lunes, 23 de marzo de 2026, se realizó un nuevo sorteo, seguido de cerca por cientos de apostadores que no le quitaron ojo a cada número anunciado.

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Como es habitual, la expectativa se mantuvo hasta el final de la transmisión, cuando se conoció la combinación ganadora: el 8554.

El sorteo dejó además una quinta de 2, cerrando así otra jornada para quienes tenían la esperanza de pegarle al premio.

Resultados de la Lotería Chontico del día de hoy, 23 de marzo de 2026

Premio mayor: 8554 - 2

  1. Tres últimas cifras: 554
  2. Dos últimas cifras: 54
  3. Número completo: 8554
  4. Quinta balota: 2
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Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 23 de marzo de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Quinta: pendiente
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Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 22 de marzo de 2026: 5323 - 6
  • 21 de marzo de 2026: 8901 - 8
  • 20 de marzo de 2026: 4467 - 0

Chontico Noche

  • 22 de marzo de 2026: 6704 - 7
  • 21 de marzo de 2026: 3890 - 9
  • 20 de marzo de 2026: 3192 - 4

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día martes 24 de marzo de 2026, en los horarios habituales.

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