LOTERÍAS

¿Le sonrió la suerte? Sorteo del 2 de febrero: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

La realización de un nuevo sorteo despertó la ilusión de que la fortuna sonriera a un colombiano a inicios de semana.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
2 de febrero de 2026, 8:17 p. m.
Resultados de El Sinuano Día y Noche
Resultados de El Sinuano Día y Noche Foto: Lotería Sinuano Día y Noche - Getty Images / Montaje SEMANA

La jornada de este lunes, 2 de febrero, generó gran expectativa entre los seguidores de los juegos de azar, tras realizarse un nuevo sorteo de la Lotería El Sinuano en sus modalidades Día y Noche, uno de los chances más tradicionales y populares entre los apostadores en el inicio del año.

Los resultados fueron revelados durante la transmisión oficial en vivo, provocando reacciones inmediatas entre los jugadores. En el sorteo de El Sinuano Día, el número ganador fue el 7063, cifra que se difundió rápidamente a través de redes sociales y canales oficiales.

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: consulte aquí los resultados de este lunes 2 de febrero

A este resultado se sumó la habitual “quinta”, anunciada por el canal Telecaribe, que en esta ocasión correspondió al número 6, completando así la combinación que dejó a los ganadores de la fecha.

Resultados de la lotería El Sinuano Día 2 de febrero

  • Número ganador de cuatro cifras: 7063
  • Número ganador de cinco cifras: 70636
YouTube video 8mcmjD9lQ8k thumbnail

Resultados de la lotería El Sinuano Noche 2 de febrero

  • Número ganador de cuatro cifras: pendient
  • Número ganador de cinco cifras: pendiente

El próximo sorteo de El Sinuano Día y Noche se realizará el martes 3 de febrero, a partir de las 2:30 de la tarde.

