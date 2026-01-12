Loterías

Los resultados de Chontico Día y Noche: números ganadores en el sorteo del 11 de enero de 2026

La suerte le pudo sonreír a otro colombiano en el segundo domingo del año.

Redacción Semana
12 de enero de 2026, 1:30 p. m.
Los resultados de Chontico Día y Chontico Noche
Los resultados de Chontico Día y Chontico Noche Foto: Getty Images

Aunque muchos colombianos están descansando este domingo 11 de enero de 2026, la lotería Chontico no se detiene y cumplió nuevamente con sus dos sorteos diarios.

Sobre la 1:00 de la tarde se movieron las balotas para Chontico Día y a las 8:00 de la noche se conocieron los ganadores de Chontico Noche.

A continuación, consulte los resultados oficiales:

Resultados de Chontico Día hoy, 11 de enero de 2026

Premio mayor: 9225-5

  • Tres últimas cifras: 225
  • Dos últimas cifras: 25
  • Número completo: 9225
  • La quinta: 5
Resultados Chontico Noche hoy, 11 de enero de 2026

Premio mayor: 5935 - 4

  • Tres últimas cifras: 935
  • Dos últimas cifras: 35
  • Número completo:5935
  • La quinta: 4
Así se juega el Chontico Día y Noche

Originada en Valle del Cauca, la lotería Chontico debe su nombre a una de las frutas más populares en esa región del país: el chontaduro.

El Chontico es uno de los juegos más generosos en cuanto a frecuencia, pues tiene sorteos prácticamente todo el día en los siguientes horarios.

Chontico Día

  • Todos los días a la 1:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábados: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Jugar la lotería en Chontico es muy sencillo. Lo único que debe hacer es elegir un número de cuatro cifras con apuestas que van desde los 500 pesos.

El sorteo se transmite por televisión y el ganador del premio mayor debe acertar las cuatro cifras en estricto orden como salen en pantalla.

También existen modalidades combinadas (donde gana si las cifras salen en cualquier orden), aunque el pago por peso es menor que en el acierto directo.

Noticias Destacadas