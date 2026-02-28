Lotería de Risaralda, 27 de febrero de 2026: revise el número ganador del premio mayor

La Lotería del Risaralda celebró este viernes, 27 de febrero de 2026, el sorteo 2940, en una jornada que volvió a despertar el interés de miles de jugadores tanto en el departamento como en otras zonas del país. El premio mayor, establecido en 2.333 millones de pesos, fue el gran atractivo de la noche.

Número que se lleva el premio mayor

El resultado ganador del premio mayor fue el:

Número: 7211

Serie: 093

Una bolsa que sobrepasa los 2.300 millones de pesos para el premio mayor

El plan de incentivos de la Lotería del Risaralda se mantiene como uno de los más llamativos a nivel nacional. En esta ocasión, el premio mayor está fijado en 2.333.333.333 pesos, un monto que representa un cambio significativo para quien resulte favorecido.

Sumado al premio principal, el sorteo incluye distintos premios secos que amplían las posibilidades de acierto. Entre los más relevantes se destacan:

Seco El Gordo de la Risaralda: $300.000.000

$300.000.000 Seco Ángel de la Suerte: $200.000.000

$200.000.000 Seco Mula Millonaria: $150.000.000

$150.000.000 Seco Milagro Millonario: $80.000.000

$80.000.000 Secos Guaca de Oro: $60.000.000 (3 premios)

$60.000.000 (3 premios) Secos Cofre de Diamantes: $50.000.000 (5 premios)

$50.000.000 (5 premios) Secos Trébol de la Fortuna: $40.000.000 (3 premios)

$40.000.000 (3 premios) Secos de Perla: $35.000.000 (5 premios)

$35.000.000 (5 premios) Secos Cosecha Millonaria: $30.000.000 (11 premios)

Esta estructura de premios hace que no solo el mayor acapare la atención, sino también las distintas categorías secundarias.

Últimos tres números ganadores de la Lotería de Risaralda

La suerte venía marcando tendencia en sorteos anteriores. Estos fueron los últimos números ganadores previos al 2940:

20 de febrero de 2026 : número 0627, serie 199

: número 0627, serie 199 13 de febrero de 2026: número 4197, serie 280

número 4197, serie 280 6 de febrero de 2026: número 4940, serie 280

número 4940, serie 280 23 de enero de 2026: número 3406, serie 277

Los viernes, a las 11:00 de la noche, miles de jugadores esperan que su billete coincida con la cifra premiada.