Loterías de hoy miércoles, 17 de diciembre: resultados de El Sinuano Día y Noche

El Sinuano Día jugó este miércoles, 17 de diciembre, a las 2:30 p. m. y el número ganador del premio mayor de $ 1.500 millones fue el 4186.

Resultados del sorteo 13.257 de la lotería El Sinuano Día

Número ganador de cuatro cifras: 4186

Número ganador de cinco cifras: 41865

Sorteo de El Sinuano Noche, hoy miércoles

A las 10:30 p. m. juega el sorteo 13. 258 de El Sianuano Noche.

Número ganador de cuatro cifras: pendiente

Número ganador de cinco cifras: pendiente

El sorteo de la lotería Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. (hora colombiana), incluso en días festivos, ofreciendo a miles de jugadores la emoción de probar su suerte.

Por su parte, la edición de la noche se juega de lunes a sábados a las 10:30 p. m., y los domingos y festivos a las 8:30 p. m.

En el Sinuano Día y Noche, las recompensas varían según la cantidad de aciertos: