Loterías de hoy miércoles, 17 de diciembre: resultados de El Sinuano Día y Noche

Diariamente, se juegan dos sorteos de esta lotería, una de las más apostadas en el país.

17 de diciembre de 2025, 8:42 p. m.
Sinuano Día y Noche: resultados de un nuevo sorteo
El Sinuano Día jugó este miércoles, 17 de diciembre, a las 2:30 p. m. y el número ganador del premio mayor de $ 1.500 millones fue el 4186.

¿Ganó el gran premio? Resultados de la lotería Chontico del miércoles 17 de diciembre

Resultados del sorteo 13.257 de la lotería El Sinuano Día

  • Número ganador de cuatro cifras: 4186
  • Número ganador de cinco cifras: 41865
Sorteo de El Sinuano Noche, hoy miércoles

A las 10:30 p. m. juega el sorteo 13. 258 de El Sianuano Noche.

  • Número ganador de cuatro cifras: pendiente
  • Número ganador de cinco cifras: pendiente

El sorteo de la lotería Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. (hora colombiana), incluso en días festivos, ofreciendo a miles de jugadores la emoción de probar su suerte.

Por su parte, la edición de la noche se juega de lunes a sábados a las 10:30 p. m., y los domingos y festivos a las 8:30 p. m.

En el Sinuano Día y Noche, las recompensas varían según la cantidad de aciertos:

  • Para quienes aciertan los cuatro números, ganan 4.500 veces el valor apostado.
  • Con tres aciertos, se obtienen 400 veces lo invertido.
  • Con dos números, el premio equivale a 50 veces la apuesta realizada.
  • Y con un solo acierto, se gana 5 veces el monto jugado.

Noticias Destacadas