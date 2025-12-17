Loterías de hoy miércoles, 17 de diciembre: resultados de El Sinuano Día y Noche

El Sinuano Día jugó este miércoles, 17 de diciembre, a las 2:30 p. m. y el número ganador del premio mayor de $ 1.500 millones fue el 4186.
Resultados del sorteo 13.257 de la lotería El Sinuano Día
- Número ganador de cuatro cifras: 4186
- Número ganador de cinco cifras: 41865
Sorteo de El Sinuano Noche, hoy miércoles
A las 10:30 p. m. juega el sorteo 13. 258 de El Sianuano Noche.
- Número ganador de cuatro cifras: pendiente
- Número ganador de cinco cifras: pendiente
El sorteo de la lotería Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. (hora colombiana), incluso en días festivos, ofreciendo a miles de jugadores la emoción de probar su suerte.
Por su parte, la edición de la noche se juega de lunes a sábados a las 10:30 p. m., y los domingos y festivos a las 8:30 p. m.
En el Sinuano Día y Noche, las recompensas varían según la cantidad de aciertos:
- Para quienes aciertan los cuatro números, ganan 4.500 veces el valor apostado.
- Con tres aciertos, se obtienen 400 veces lo invertido.
- Con dos números, el premio equivale a 50 veces la apuesta realizada.
- Y con un solo acierto, se gana 5 veces el monto jugado.