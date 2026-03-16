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MiLoto: sorteo del lunes 16 de marzo con un acumulado de 200 millones de pesos

Este fue el sorteo número 502 de esta importante lotería.

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Redacción Loterías
16 de marzo de 2026, 10:06 p. m.
MiLoto publicó la combinación que permitió reclamar los 200 millones en disputa.
MiLoto publicó la combinación que permitió reclamar los 200 millones en disputa. Foto: Getty Images / Baloto

La noche de este lunes, 16 de marzo, finalizó como de costumbre con el esperado sorteo de Miloto, una de las loterías favoritas de los aficionados de los juegos de azar debido a las altas sumas de dinero que se le pueden llegar a entregar al ganador.

Las balotas iniciaron a volar como de costumbre sobre las diez de la noche y luego de un rato se dio a conocer que el esperado número ganador era el 03-05-31-07; el poseedor de dicho número ganó un acumulado de 200 millones de pesos.

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Sin embargo, si no acertó los cuatro números, aún hay bastantes formas de ganar, teniendo en cuenta que esta importante lotería también entrega otras formas de volverse millonario.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

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Para verificar si usted fue uno de los afortunados ganadores, se recomienda acudir directamente a la página web de Baloto, ingresar a la sección miloto y digitar sus cuatro números; después, automáticamente, el sistema le dirá si usted es uno de los afortunados ganadores.