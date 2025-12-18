Loterías

Número ganador de la Lotería de Bogotá: resultado del premio mayor para Navidad, sorteo 2825

Con 10.000 millones en juego, diciembre volvió a ser uno de los meses más esperados para los apostadores.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
19 de diciembre de 2025, 3:51 a. m.
El sorteo 2825 se convirtió en uno de los más comentados de la semana.
El sorteo 2825 se convirtió en uno de los más comentados de la semana. Foto: Getty Images / Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 18 de diciembre de 2025 su tradicional sorteo semanal, uno de los más esperados del año por coincidir con la temporada navideña, ya que el próximo sorteo se hará la semana después del 24 de diciembre.

El evento correspondió al sorteo número 2825, que se juega exclusivamente los jueves a las 10:25 de la noche, y puso en juego un premio mayor de 10.000 millones de pesos.

Número del premio mayor

El ganador del premio mayor fue el:

  • Número: 1360
  • Serie: 150
YouTube video evx27cpQz1o thumbnail

Plan de premios vigente para el sorteo

Para el sorteo número 2825, el plan de premios estuvo conformado de la siguiente manera:

Loterías

Super Astro Luna: resultados oficiales del sorteo del jueves 18 de diciembre de 2025

Loterías

Resultados de la Lotería del Quindío hoy jueves 18 de diciembre

Loterías

Miloto: conozca los números ganadores del sorteo del jueves 18 de diciembre de 2025

Loterías

Super Astro Sol el jueves 18 de diciembre: estos son los números ganadores del último sorteo

Loterías

El Sinuano dejó nuevos ganadores hoy jueves, 18 de diciembre: mire los resultados del más reciente sorteo

Loterías

¿Fue afortunado? Resultados de la Lotería Chontico de este jueves 18 de diciembre de 2025 en el sorteo 8283

Loterías

¿Ganó? Revise aquí los números del 18 de diciembre en El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Loterías

Número afortunado de la Lotería de Bogotá: ganador del premio mayor de 10.000 millones, sorteo 2824

Loterías

Cayó la lotería de Bogotá: un afortunado ganador recibirá 10.000 millones de pesos

Loterías

Resultado de la Lotería de Bogotá: sorteo 2823, jueves 4 de diciembre de 2025

  • Premio mayor: $10.000 millones
  • Premio seco: $1.000 millones
  • 2 premios secos: $500 millones
  • 3 premios secos: $200 millones
  • 6 premios secos: $50 millones
  • 10 premios secos: $20 millones
  • 30 premios secos: $10 millones

Este esquema convierte al sorteo de diciembre en uno de los más atractivos del calendario anual de la Lotería de Bogotá.

Los canales oficiales de compra se mantuvieron activos para este sorteo de los jueves.
La Lotería de Bogotá realizó su sorteo semanal en plena temporada de fin de año. Foto: Getty Images / Lotería de Bogotá

Resultados de los últimos sorteos de diciembre y noviembre

En las semanas previas al sorteo navideño, los números ganadores fueron los siguientes:

  • Sorteo del 11 de diciembre de 2025: número 6761, serie 344
  • Sorteo del 4 de diciembre de 2025: número 1537, serie 197
  • Sorteo del 27 de noviembre de 2025: número 6745, serie 046

Estos resultados permiten a los jugadores analizar tendencias y mantener un registro de los números recientes.

Mas de Loterías

Super Astro Luna: así quedaron los resultados del domingo 31 de agosto de 2025.

Super Astro Luna: resultados oficiales del sorteo del jueves 18 de diciembre de 2025

La Lotería del Quindío juega cada jueves.

Resultados de la Lotería del Quindío hoy jueves 18 de diciembre

La tradición de jugar los jueves se mantuvo en el sorteo de diciembre.

Número ganador de la Lotería de Bogotá: resultado del premio mayor para Navidad, sorteo 2825

Miloto, sorteo 15 de septiembre de 2025.

Miloto: conozca los números ganadores del sorteo del jueves 18 de diciembre de 2025

Resultado Super Astro Sol noviembre 15 de 2025

Super Astro Sol el jueves 18 de diciembre: estos son los números ganadores del último sorteo

Descubra si fue ganador de El Sinuano Día o El Sinuano Noche

El Sinuano dejó nuevos ganadores hoy jueves, 18 de diciembre: mire los resultados del más reciente sorteo

Chontico Día y Noche, este sábado 20 de septiembre.

¿Fue afortunado? Resultados de la Lotería Chontico de este jueves 18 de diciembre de 2025 en el sorteo 8283

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 18 de diciembre

¿Ganó? Revise aquí los números del 18 de diciembre en El Dorado, El Paisita y La Caribeña

La Antioqueñita Día y Tarde

¿La suerte estuvo con usted? Descubra los resultados del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este jueves, 18 de diciembre

La lotería jugó este 3 de diciembre a las 11 p.m.

¿Ya vio el número ganador de la Lotería Manizales? Este fue el resultado del 17 de diciembre

Noticias Destacadas