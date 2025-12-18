Número ganador de la Lotería de Bogotá: resultado del premio mayor para Navidad, sorteo 2825

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 18 de diciembre de 2025 su tradicional sorteo semanal, uno de los más esperados del año por coincidir con la temporada navideña, ya que el próximo sorteo se hará la semana después del 24 de diciembre.

El evento correspondió al sorteo número 2825, que se juega exclusivamente los jueves a las 10:25 de la noche, y puso en juego un premio mayor de 10.000 millones de pesos.

Número del premio mayor

El ganador del premio mayor fue el:

Número: 1360

Serie: 150

Plan de premios vigente para el sorteo

Para el sorteo número 2825, el plan de premios estuvo conformado de la siguiente manera:

Premio mayor: $10.000 millones

$10.000 millones Premio seco: $1.000 millones

$1.000 millones 2 premios secos: $500 millones

$500 millones 3 premios secos: $200 millones

$200 millones 6 premios secos: $50 millones

$50 millones 10 premios secos: $20 millones

$20 millones 30 premios secos: $10 millones

Este esquema convierte al sorteo de diciembre en uno de los más atractivos del calendario anual de la Lotería de Bogotá.

La Lotería de Bogotá realizó su sorteo semanal en plena temporada de fin de año. Foto: Getty Images / Lotería de Bogotá

Resultados de los últimos sorteos de diciembre y noviembre

En las semanas previas al sorteo navideño, los números ganadores fueron los siguientes:

Sorteo del 11 de diciembre de 2025: número 6761, serie 344

número 6761, serie 344 Sorteo del 4 de diciembre de 2025: número 1537, serie 197

número 1537, serie 197 Sorteo del 27 de noviembre de 2025: número 6745, serie 046

Estos resultados permiten a los jugadores analizar tendencias y mantener un registro de los números recientes.