Número ganador de la Lotería de Bogotá: resultado del premio mayor para Navidad, sorteo 2825

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 18 de diciembre de 2025 su tradicional sorteo semanal, uno de los más esperados del año por coincidir con la temporada navideña, ya que el próximo sorteo se hará la semana después del 24 de diciembre.
Conoce el billete del sorteo más esperado y atrévete a ganar este jueves 18 de diciembre con la #LoteríadeBogotá. #YoJuegoLegal— Lotería de Bogotá (@loteriadebogota) December 16, 2025
Empieza a soñar en grande
Encuéntralo con tu lotero de confianza, en puntos de venta autorizados o en nuestra web: https://t.co/EOlmqjajfY pic.twitter.com/3xCDy2M9yI
El evento correspondió al sorteo número 2825, que se juega exclusivamente los jueves a las 10:25 de la noche, y puso en juego un premio mayor de 10.000 millones de pesos.
Número del premio mayor
El ganador del premio mayor fue el:
- Número: 1360
- Serie: 150
Plan de premios vigente para el sorteo
Para el sorteo número 2825, el plan de premios estuvo conformado de la siguiente manera:
- Premio mayor: $10.000 millones
- Premio seco: $1.000 millones
- 2 premios secos: $500 millones
- 3 premios secos: $200 millones
- 6 premios secos: $50 millones
- 10 premios secos: $20 millones
- 30 premios secos: $10 millones
Este esquema convierte al sorteo de diciembre en uno de los más atractivos del calendario anual de la Lotería de Bogotá.
Resultados de los últimos sorteos de diciembre y noviembre
En las semanas previas al sorteo navideño, los números ganadores fueron los siguientes:
- Sorteo del 11 de diciembre de 2025: número 6761, serie 344
- Sorteo del 4 de diciembre de 2025: número 1537, serie 197
- Sorteo del 27 de noviembre de 2025: número 6745, serie 046
Estos resultados permiten a los jugadores analizar tendencias y mantener un registro de los números recientes.