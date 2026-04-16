Números ganadores de la lotería El Sinuano de hoy jueves, 16 de abril: cifras cargadas de suerte

La jornada de este jueves, 16 de abril, despertó gran expectativa entre los aficionados a los juegos de azar, tras llevarse a cabo un nuevo sorteo de Lotería El Sinuano en sus modalidades Día y Noche, uno de los chances más tradicionales y consultados por los apostadores en este inicio de año.

Los resultados se dieron a conocer durante la transmisión oficial en vivo, generando reacciones inmediatas entre los jugadores. En el caso de El Sinuano Día, el número ganador fue el 6331, cifra que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios digitales.

Conozca los resultados del Chontico Día y Noche de este jueves, 16 de abril de 2026

A este resultado se sumó la conocida ‘quinta’, anunciada por Telecaribe, que en esta ocasión correspondió al número 0, completando así la combinación ganadora de la jornada.

Resultados de la lotería El Sinuano Día del 16 de abril

Número ganador de cuatro cifras: 6331

Número ganador de cinco cifras: 0

Resultados de la lotería El Sinuano Noche del 16 de abril

Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)

Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

El próximo sorteo de El Sinuano Día y Noche está programado para el viernes 17 de abril, a partir de las 2:30 de la tarde.

¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?

Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.

Premio mayor de la Lotería de Manizales: combinación ganadora de los 2.600 millones de pesos

Es importante tener en cuenta que el juego ofrece diferentes tipos de apuesta, por lo que los premios se definen de la siguiente manera: