Loterías

Números ganadores de los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde de este viernes 20 de marzo: estos fueron los resultados

Si acierta las cinco balotas, puede ganarse hasta más de mil millones de pesos con este importante juego de azar.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
20 de marzo de 2026, 10:14 a. m.
Consulte los más recientes resultados de La Antioqueñita Día y Tarde.
Consulte los más recientes resultados de La Antioqueñita Día y Tarde. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este viernes, 20 de marzo de 2026, se llevó a cabo una nueva edición del reconocido sorteo de La Antioqueñita, un juego de azar que con el tiempo se ha convertido en uno de los preferidos por quienes disfrutan las apuestas en Colombia.

Resultado de la Lotería de Bogotá 19 de marzo: ganador del premio mayor del sorteo 2838

Este popular sorteo cuenta con dos modalidades diarias: una en la mañana y otra en la tarde. En cada jornada, miles de participantes ponen a prueba su suerte apostando por sus números favoritos con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

A lo largo del día, el interés de los jugadores se mantuvo elevado, ya que este juego forma parte de la tradición en Antioquia y continúa consolidándose como una de las alternativas más llamativas dentro de las apuestas regionales.

La dinámica del sorteo consiste en seleccionar cuatro cifras que van del 0 al 9. Sin embargo, en versiones recientes se añadió una quinta balota, lo que incrementó las posibilidades del juego y agregó mayor emoción al momento de conocer los resultados.

Loterías

Resultado de la Lotería de Bogotá 19 de marzo: ganador del premio mayor del sorteo 2838

Loterías

Lotería del Quindío hoy | Resultados del último sorteo del jueves 19 de marzo

Loterías

Miloto: números ganadores del jueves 19 de marzo de 2026

Loterías

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 18 de marzo de 2026, sorteo 4840

Loterías

Lotería Chontico: resultados de los sorteos Día y Noche de este jueves, 19 de marzo

Loterías

Lotería Super Astro Sol el jueves 19 de marzo: estos son los números ganadores de hoy

Loterías

¿Tuvo suerte hoy? Números ganadores de El Sinuano Día y Noche hoy jueves 19 de marzo

Loterías

¿Jugó hoy? Consulte el resultado de la Antioqueñita de este jueves, 19 de marzo de 2026

Loterías

Nuevo plan de premios Lotería de Cundinamarca: así se repartirán los más de $ 28.000 millones

Loterías

¿Cayó el premio mayor? Resultados del 18 de marzo de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

En el sorteo número 6387 de La Antioqueñita Día, correspondiente a la jornada de la mañana, la combinación ganadora fue 3075, mientras que la quinta balota extraída fue el 6.

Resultados del sorteo 6387 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 3075
  • Quinta balota: 6
YouTube video jpJ4njWVwZk thumbnail

Por otro lado, la edición de la tarde se realiza habitualmente a las 4:00 p. m. y puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los jugadores pueden verificar de inmediato los números sorteados.

Resultados del sorteo 6388 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
YouTube video HgUuoc7K7UY thumbnail
Lotería del Quindío hoy | Resultados del último sorteo del jueves 19 de marzo

Para quienes no pudieron revisar los sorteos más recientes, estos resultados hacen parte del resumen de las últimas combinaciones ganadoras en las dos versiones del juego que han sido:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 19 de marzo de 2026: 5135 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 18 de marzo de 2026: 4008 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 17 de marzo de 2026: 4083 – Quinta balota: 6

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 19 de marzo de 2026: 8971 – Quinta balota: 8
  • Sorteo del 18 de marzo de 2026: 6465 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 17 de marzo de 2026: 7337 – Quinta balota: 8

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día está previsto para realizarse el viernes 19 de marzo a las 10:00 de la mañana.