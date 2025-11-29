Números ganadores del Sinuano Día y Noche del 29 de noviembre: consulte si la suerte estuvo de su lado

La lotería El Sinuano Día y Noche es uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos de Colombia, con un fuerte arraigo en la región Caribe. ¿Desea saber si fue uno de los afortunados ganadores de el último sorteo?

En la tarde de este sábado, 29 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 13.221 de la lotería Sinuano Día, dando como resultado el número ganador 2532, acompañado por la balota denominada como ‘La Quinta’ número 1.

Lotería El Sinuano Día hoy, 29 de noviembre de 2025: números ganadores

Número ganador de cuatro cifras: 2132

Número ganador de cinco cifras: 21321

Lotería El Sinuano Noche hoy, 29 de noviembre de 2025: números ganadores

Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)

Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

Este sorteo de la lotería Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m. (hora colombiana),incluso en días festivos, ofreciendo a miles de jugadores la emoción de probar su suerte.

Por su parte, la edición de la noche se juega de lunes a sábados a las 10:30 p.m., y los domingos y festivos a las 8:30 p.m.

En el Sinuano Día y Noche, las recompensas varían según la cantidad de aciertos: