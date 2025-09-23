¿Qué número jugar con la Lotería de Boyacá? IA reveló los 4 dígitos que más se repiten

Las loterías se han transformado en una esperanza para alcanzar el premio mayor y mejorar la calidad de vida de los colombianos, en especial cuando se trata de la reconocida Lotería de Boyacá. Cada sábado, miles de apostadores ponen a prueba su suerte con la expectativa de convertirse en los nuevos millonarios del país.

Sin embargo, con los avances tecnológicos, la suerte ya no es el único recurso para elegir los números. De acuerdo con un análisis realizado por SEMANA al chatbot de la inteligencia artificial de ChatGPT, arrojaron dígitos y cifras que podrían convertirse en aliados de quienes buscan una fórmula más certera con esta reconocida lotería.

Los apostadores suelen usar creatividad e ingenio para jugar en las loterías. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Cabe resaltar que la Lotería de Boyacá es una de las más antiguas y tradicionales de Colombia, fundada en 1923. Con más de un siglo de historia, sus sorteos han entregado millonarias sumas y han marcado la vida de miles de familias en el país.

Con eso en mente, el estudio reveló cuatro combinaciones de dígitos que, de acuerdo con el análisis realizado, podrían tener más probabilidades de salir nuevamente en futuros sorteos. Los números identificados por la IA fueron: 1372, 4906, 5821 y 2646.

Este resultado destaca cuatro dígitos que, de acuerdo con el análisis, son los que más se han repetido en los sorteos de la Lotería de Boyacá. Aunque la plataforma no garantiza resultados, sí sugiere que estas cifras podrían ser consideradas por quienes buscan una orientación adicional al momento de apostar.

Cada una de estas combinaciones es registrada en las múltiples ocasiones dentro de los sorteos revisados, “lo que llevó al sistema a catalogarlas como ‘altamente recurrentes’”. Sin duda, para los apostadores, esta información representa una guía que, aunque no asegura la victoria, puede influir en la elección de las próximas apuestas.

Imagen de ganarse la lotería. | Foto: Getty Images