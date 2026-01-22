Resultado de la Lotería de Bogotá: sorteo del 22 de enero de 2026

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 22 de enero de 2026 un nuevo sorteo correspondiente a su programación semanal, que se lleva a cabo todos los jueves a las 10:25 de la noche. En esta ocasión, miles de apostadores estuvieron atentos al resultado del sorteo número 2830, cuyo premio mayor asciende a 10.000 millones de pesos.

Resultado del premio mayor

El número ganador del premio mayor fue el 0377

Con la serie: 412

Resultado que define a los nuevos ganadores de uno de los juegos de azar más tradicionales del país.

La expectativa volvió a concentrarse en la capital con una nueva edición del sorteo oficial. Foto: Lotería de Bogotá / Getty

Historial reciente de resultados de la Lotería de Bogotá

En los últimos sorteos, la Lotería de Bogotá ha entregado premios millonarios con los siguientes números y series:

15 de enero de 2026 : número 3649, serie 188

: número 3649, serie 188 8 de enero de 2026 : número 2661, serie 449

: número 2661, serie 449 31 de diciembre de 2025: número 6497, serie 457

Estos resultados sirven como referencia para quienes siguen de cerca el comportamiento de los números y participan semana tras semana.

Resultado de la lotería de Bogotá: sorteo del 15 de enero de 2026

Plan de premios vigente para el sorteo

Además del premio mayor de 10.000 millones de pesos, la Lotería de Bogotá contempla un amplio esquema de premios secos, distribuidos de la siguiente manera:

1 Premio Seco de $1.000 millones

2 Premios Secos de $500 millones

3 Premios Secos de $200 millones

6 Premios Secos de $50 millones

10 Premios Secos de $20 millones

30 Premios Secos de $10 millones

Este plan permite que más jugadores tengan la posibilidad de resultar favorecidos en cada sorteo.