Resultado de la Lotería de Bogotá: sorteo del 22 de enero de 2026

Un premio mayor de alto valor volvió a estar en juego en la más reciente jornada de sorteos.

Redacción Loterías
23 de enero de 2026, 4:03 a. m.
El calendario semanal de la Lotería avanzó con la salida del sorteo 2830.
El calendario semanal de la Lotería avanzó con la salida del sorteo 2830. Foto: Getty Images / Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 22 de enero de 2026 un nuevo sorteo correspondiente a su programación semanal, que se lleva a cabo todos los jueves a las 10:25 de la noche. En esta ocasión, miles de apostadores estuvieron atentos al resultado del sorteo número 2830, cuyo premio mayor asciende a 10.000 millones de pesos.

Resultado del premio mayor

  • El número ganador del premio mayor fue el 0377
  • Con la serie: 412

Resultado que define a los nuevos ganadores de uno de los juegos de azar más tradicionales del país.

La última jornada del año estuvo acompañada por la revisión masiva de billetes en todo el país.
La expectativa volvió a concentrarse en la capital con una nueva edición del sorteo oficial. Foto: Lotería de Bogotá / Getty

Historial reciente de resultados de la Lotería de Bogotá

En los últimos sorteos, la Lotería de Bogotá ha entregado premios millonarios con los siguientes números y series:

  • 15 de enero de 2026: número 3649, serie 188
  • 8 de enero de 2026: número 2661, serie 449
  • 31 de diciembre de 2025: número 6497, serie 457

Estos resultados sirven como referencia para quienes siguen de cerca el comportamiento de los números y participan semana tras semana.

Plan de premios vigente para el sorteo

Además del premio mayor de 10.000 millones de pesos, la Lotería de Bogotá contempla un amplio esquema de premios secos, distribuidos de la siguiente manera:

  • 1 Premio Seco de $1.000 millones
  • 2 Premios Secos de $500 millones
  • 3 Premios Secos de $200 millones
  • 6 Premios Secos de $50 millones
  • 10 Premios Secos de $20 millones
  • 30 Premios Secos de $10 millones

Este plan permite que más jugadores tengan la posibilidad de resultar favorecidos en cada sorteo.

