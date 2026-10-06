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Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña hoy martes 6 de octubre

Los resultados oficiales se conocen a medida que se realizan los respectivos sorteos durante el día.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
6 de octubre de 2026 a las 11:42 a. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 6 de octubre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 6 de octubre. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Este martes 6 de octubre se lleva a cabo una nueva jornada de sorteos de algunas de las principales loterías y chances en Colombia. Durante el día, miles de jugadores estarán atentos a los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos con mayor seguimiento entre los apostadores.

Como ocurre habitualmente, los resultados generan expectativa entre quienes participaron en las diferentes modalidades de chance y esperan conocer si los números elegidos fueron los ganadores de esta jornada.

Resultados de los sorteos de este martes 6 de octubre

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 0817.
  • La Quinta: 9.
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El chance es una de las modalidades de juego de azar con mayor tradición en Colombia y mantiene una amplia participación en distintas regiones del país. Cada jornada reúne a personas que buscan acertar sus números y obtener alguno de los premios establecidos.

Los resultados oficiales se conocen a medida que se realizan los respectivos sorteos durante el día, por lo que los jugadores deben consultar los canales autorizados para verificar sus números.