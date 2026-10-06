Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña hoy martes 6 de octubre

Este martes 6 de octubre se lleva a cabo una nueva jornada de sorteos de algunas de las principales loterías y chances en Colombia. Durante el día, miles de jugadores estarán atentos a los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos con mayor seguimiento entre los apostadores.

Como ocurre habitualmente, los resultados generan expectativa entre quienes participaron en las diferentes modalidades de chance y esperan conocer si los números elegidos fueron los ganadores de esta jornada.

Resultados de los sorteos de este martes 6 de octubre

El Dorado Mañana

Premio mayor: 0817.

La Quinta: 9.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El chance es una de las modalidades de juego de azar con mayor tradición en Colombia y mantiene una amplia participación en distintas regiones del país. Cada jornada reúne a personas que buscan acertar sus números y obtener alguno de los premios establecidos.

Los resultados oficiales se conocen a medida que se realizan los respectivos sorteos durante el día, por lo que los jugadores deben consultar los canales autorizados para verificar sus números.