Suscribirse

LOTERÍAS

Resultados de El Sinuano Día y Noche: conozca los números ganadores del más reciente sorteo

Por medio del Canal Telecaribe se puede dar seguimiento a los dos sorteos diarios.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
21 de noviembre de 2025, 8:31 p. m.
Sinuano noche es uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia.
El Sinuano es uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia. | Foto: Montaje El País: Fotos de iStockphoto/ Getty/ @SinuanoEl

Este viernes, 21 de noviembre de 2025, se realizó el sorteo número 13.205 de la Lotería El Sinuano Día y Noche.

Este juego de azar, uno de los más tradicionales y seguidos en el Caribe colombiano, consiste en acertar la combinación de cinco balotas extraídas en el sorteo.

Contexto: Números del día: consulte los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 21 de noviembre

Como en cada jornada, miles de jugadores estuvieron atentos a la publicación de los resultados oficiales en redes sociales, con la expectativa de comprobar si su apuesta resultaba ganadora.

Resultado de El Sinuano Día

Conozca las diferentes combinaciones ganadoras del último sorteo de la lotería El Sinuano Día.

  • Número ganador: 6161
  • Dos últimas cifras: 61
  • Tres últimas cifras: 161
  • La quinta: 7
Resultado EL SINUANO DIA Viernes 21 de Noviembre de 2025

Resultado de El Sinuano Noche

El ganador del más reciente sorteo de El Sinuano Noche fue:

  • Número ganador: (Pendiente)
  • Dos últimas cifras: (Pendiente)
  • Tres últimas cifras: (Pendiente)
  • La quinta: (Pendiente)
Contexto: La Antioqueñita Día y Tarde: mire si su número salió ganador en alguno de los sorteos de este viernes 21 de noviembre

Resultados de los últimos cuatro sorteos de El Sinuano Día:

Resultados de los últimos cuatro sorteos de El Sinuano Noche:

  • 20 de noviembre de 2025: 2075
  • 19 de noviembre de 2025: 1152
  • 18 de noviembre de 2025: 2743
  • 17 de noviembre de 2025: 1828

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alarma por violencia contra líderes políticos en Colombia: Centro Democrático y Partido Conservador, los más amenazados

2. Ordenan a rector de colegio católico graduar a estudiante con discapacidad que, según denuncia, fue “marginado” de sus compañeros

3. Defensa de Jair Bolsonaro hace una sorpresiva petición para evitar que el expresidente entre a prisión

4. Estados Unidos lanza fuerte alerta aérea por actividad militar en Venezuela: riesgo para vuelos en todo el Caribe

5. Miss Universo 2025: estas fueron las respuestas de las candidatas en el top 5, ¿lograron contestar lo preguntado?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Sinuano díaSinuano NocheLotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.