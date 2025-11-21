Resultados de El Sinuano Día y Noche: conozca los números ganadores del más reciente sorteo

Este viernes, 21 de noviembre de 2025, se realizó el sorteo número 13.205 de la Lotería El Sinuano Día y Noche.

Este juego de azar, uno de los más tradicionales y seguidos en el Caribe colombiano, consiste en acertar la combinación de cinco balotas extraídas en el sorteo.

Como en cada jornada, miles de jugadores estuvieron atentos a la publicación de los resultados oficiales en redes sociales, con la expectativa de comprobar si su apuesta resultaba ganadora.

Resultado de El Sinuano Día

Conozca las diferentes combinaciones ganadoras del último sorteo de la lotería El Sinuano Día.

Número ganador: 6161

Dos últimas cifras: 61

Tres últimas cifras: 161

La quinta: 7

Resultado de El Sinuano Noche

Número ganador: (Pendiente)

Dos últimas cifras: (Pendiente)

Tres últimas cifras: (Pendiente)

La quinta: (Pendiente)

Resultados de los últimos cuatro sorteos de El Sinuano Día:

20 de noviembre de 2025: 4982

19 de noviembre de 2025: 4424

18 de noviembre de 2025: 8177

17 de noviembre de 2025: 1061

Resultados de los últimos cuatro sorteos de El Sinuano Noche: