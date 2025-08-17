Loterías
Resultados del Baloto y Baloto Revancha del sábado 16 de agosto
Consulte los resultados del último sorteo del Baloto, que se juega todos los lunes, miércoles y sábados.
Este sábado, 16 de agosto de 2025, se llevó a cabo un nuevo sorteo del Baloto, que llegó a un premio acumulado de $ 14.600 millones de pesos. En la modalidad de Baloto Revancha ofreció un premio de $ 2.500 millones.
Resultados del Baloto
Estos fueron los números ganadores:
Baloto: 12-13-33-37-38
Súper Balota: 15
Resultados del Baloto Revancha
Revancha: 02-04-08-12-32
Súper Balota: 08
El siguiente sorteo del Baloto se llevará a cabo este lunes 18 de agosto a las 8:30 p. m. El sorteo se transmitirá en vivo por televisión y radio, y los resultados se podrán consultar en la página web de Baloto.
¿Cómo se reclama un premio del Baloto en Colombia?
Los premios menores a 182 UVT, equivalentes a $8′565.830, pueden ser cobrados presentando los siguientes documentos:
- Tiquete original: Si la apuesta fue realizada en línea, el jugador debe imprimir el tiquete enviado al correo electrónico o descargarlo desde el apartado “Mis Apuestas” en su perfil.
- Documento de identidad válido: Cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.
Es importante diligenciar todos los campos del tiquete y conservarlo en buen estado. Los premios de mayor cuantía requieren otros procedimientos específicos ante las entidades autorizadas.
¿Cuánto se gana en el Baloto por número acertado?
- Superbalota única: 5.700 pesos (reembolso del costo del boleto).
- 1 acierto: sin premio.
- 1 acierto + superbalota: 5.700 pesos (reembolso del costo del boleto).
- 2 aciertos: sin premio.
- 2 aciertos + superbalota: 10.337 pesos (promedio).
- 3 aciertos: 10.397 pesos (promedio).
- 3 aciertos + superbalota: 47.547 pesos (promedio).
- 4 aciertos: 137.752 pesos (promedio).
- 4 aciertos + superbalota: 2.063.667 pesos (promedio).
- 5 aciertos: 33.886.364 pesos (promedio).
- 5 aciertos + superbalota: premio mayor, a partir de 4.000 millones de pesos.