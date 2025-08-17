Suscribirse

Resultados del Baloto y Baloto Revancha del sábado 16 de agosto

Consulte los resultados del último sorteo del Baloto, que se juega todos los lunes, miércoles y sábados.

Redacción Loterías
17 de agosto de 2025, 11:19 a. m.
Baloto.
Baloto. | Foto: Colprensa

Este sábado, 16 de agosto de 2025, se llevó a cabo un nuevo sorteo del Baloto, que llegó a un premio acumulado de $ 14.600 millones de pesos. En la modalidad de Baloto Revancha ofreció un premio de $ 2.500 millones.

Resultados del Baloto

Estos fueron los números ganadores:

Baloto: 12-13-33-37-38

Súper Balota: 15

Resultados del Baloto Revancha

Revancha: 02-04-08-12-32

Súper Balota: 08

El siguiente sorteo del Baloto se llevará a cabo este lunes 18 de agosto a las 8:30 p. m. El sorteo se transmitirá en vivo por televisión y radio, y los resultados se podrán consultar en la página web de Baloto.

¿Cómo se reclama un premio del Baloto en Colombia?

Los premios menores a 182 UVT, equivalentes a $8′565.830, pueden ser cobrados presentando los siguientes documentos:

  • Tiquete original: Si la apuesta fue realizada en línea, el jugador debe imprimir el tiquete enviado al correo electrónico o descargarlo desde el apartado “Mis Apuestas” en su perfil.
  • Documento de identidad válido: Cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.

Es importante diligenciar todos los campos del tiquete y conservarlo en buen estado. Los premios de mayor cuantía requieren otros procedimientos específicos ante las entidades autorizadas.

¿Cuánto se gana en el Baloto por número acertado?

  • Superbalota única: 5.700 pesos (reembolso del costo del boleto).
  • 1 acierto: sin premio.
  • 1 acierto + superbalota: 5.700 pesos (reembolso del costo del boleto).
  • 2 aciertos: sin premio.
  • 2 aciertos + superbalota: 10.337 pesos (promedio).
  • 3 aciertos: 10.397 pesos (promedio).
  • 3 aciertos + superbalota: 47.547 pesos (promedio).
  • 4 aciertos: 137.752 pesos (promedio).
  • 4 aciertos + superbalota: 2.063.667 pesos (promedio).
  • 5 aciertos: 33.886.364 pesos (promedio).
  • 5 aciertos + superbalota: premio mayor, a partir de 4.000 millones de pesos.

