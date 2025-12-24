Si jugó El Sinuano Día, acá puede consultar si fue uno de los ganadores hoy, miércoles 24 de diciembre

Este miércoles, 24 de diciembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 13. 271 de la Lotería El Sinuano Día, dejando como resultado ganador el número 4635, con quinta en 5.

Esta jornada estuvo marcada por la expectativa de los jugadores, quienes todos los días esperan ansiosos los resultados de este popular juego de azar.

Así puede participar en el Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería de Boyacá: fecha, plan de premios y cómo comprar

La tradición de El Sinuano, tanto en su edición de Día como de Noche, mantiene viva la ilusión de miles de personas que buscan cambiar su destino con un golpe de suerte.

Muchos participantes eligen sus números basándose en fechas especiales, combinaciones personales o cifras cargadas de significado, con la esperanza de acertar y quedarse con el tan anhelado premio.

Cabe resaltar que los sorteos de ambas ediciones se transmiten en vivo todos los días a través del canal regional Telecaribe, lo que refuerza la transparencia del proceso y mantiene la emoción de los seguidores de esta reconocida lotería.

¿Suerte en Navidad? Estos son los números ganadores de la lotería Chontico en el sorteo de este 24 de diciembre

Resultados del sorteo 13.271 de la lotería El Sinuano Día

Número ganador de cuatro cifras: 4635

Número ganador de cinco cifras: 46355

Últimos cuatro sorteos de El Sinuano Día

23 de diciembre de 2025: 4158

22 de diciembre de 2025: 1461

21 de diciembre de 2025: 6605

20 de diciembre de 2025: 5531

Últimos cuatro sorteos de El Sinuano Noche