Si jugó El Sinuano Día, acá puede consultar si fue uno de los ganadores hoy, miércoles 24 de diciembre

A continuación, revise si fue el ganador del sorteo 13. 271.

24 de diciembre de 2025, 7:49 p. m.
Sinuano Día.
Sinuano Día. Foto: Getty Images

Este miércoles, 24 de diciembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 13. 271 de la Lotería El Sinuano Día, dejando como resultado ganador el número 4635, con quinta en 5.

Esta jornada estuvo marcada por la expectativa de los jugadores, quienes todos los días esperan ansiosos los resultados de este popular juego de azar.

La tradición de El Sinuano, tanto en su edición de Día como de Noche, mantiene viva la ilusión de miles de personas que buscan cambiar su destino con un golpe de suerte.

Muchos participantes eligen sus números basándose en fechas especiales, combinaciones personales o cifras cargadas de significado, con la esperanza de acertar y quedarse con el tan anhelado premio.

Cabe resaltar que los sorteos de ambas ediciones se transmiten en vivo todos los días a través del canal regional Telecaribe, lo que refuerza la transparencia del proceso y mantiene la emoción de los seguidores de esta reconocida lotería.

Resultados del sorteo 13.271 de la lotería El Sinuano Día

  • Número ganador de cuatro cifras: 4635
  • Número ganador de cinco cifras: 46355
Últimos cuatro sorteos de El Sinuano Día

  • 23 de diciembre de 2025: 4158
  • 22 de diciembre de 2025: 1461
  • 21 de diciembre de 2025: 6605
  • 20 de diciembre de 2025: 5531

Últimos cuatro sorteos de El Sinuano Noche

  • 23 de diciembre de 2025: 4686
  • 22 de diciembre de 2025: 6411
  • 21 de diciembre de 2025: 0782
  • 20 de diciembre de 2025: 7932.

