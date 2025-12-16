Tecnología
Si quiere evitar una conexión wifi inestable, estos son los dispositivos que siempre deben estar conectados por cable Ethernet
Aunque los problemas de conectividad pueden ser complejos, esta opción está diseñada para garantizar una conexión a internet más rápida, estable y segura.
Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos
Mantener los dispositivos conectados a internet se ha convertido en una necesidad cotidiana, ya que es la forma más adecuada de aprovechar todas sus funciones. La gran mayoría de estas dependen directamente de la conectividad, como navegar por la web, acceder a información, consumir contenido en streaming, escuchar música, editar documentos, comunicarse a través de aplicaciones de mensajería y mucho más.
En este contexto, una buena red wifi cumple un papel fundamental, pues es la encargada de distribuir el acceso a internet en el hogar u oficina. Basta con ingresar el nombre de la red y la contraseña para comenzar a utilizarla. Sin embargo, cuando se requiere una conexión más estable y confiable, la mejor alternativa sigue siendo el cable Ethernet.
La mejor opción para tener una conexión a internet sin interrupciones
Este tipo de cable de red está diseñado para conectar dispositivos entre sí dentro de una red local (LAN). Se utiliza principalmente para enlazar computadores, routers, módems, consolas de videojuegos, televisores inteligentes y otros equipos a internet o a una red interna. A diferencia de las conexiones inalámbricas, el Ethernet transmite los datos de forma física, lo que reduce considerablemente las interferencias y la pérdida de señal.
Aunque existen múltiples alternativas de conexión, hay dispositivos en los que el uso del cable Ethernet resulta indispensable. Así lo explica Computer Hoy, medio español especializado en tecnología. Un claro ejemplo son las consolas de videojuegos, ya que para una experiencia óptima se requiere estabilidad, descargas rápidas y tiempos de respuesta inmediatos.
Lo mismo ocurre con los reproductores multimedia, las impresoras y los computadores portátiles, especialmente porque son equipos de uso diario. En estos casos, una conexión por cable permite reproducir contenido en 4K sin interrupciones y realizar transferencias de archivos de manera más eficiente.
Además, el Ethernet se destaca por su nivel de seguridad. Al tratarse de una conexión física, es menos vulnerable a accesos no autorizados que las redes inalámbricas abiertas o mal protegidas. En muchos casos, los usuarios establecen contraseñas fáciles de descifrar, lo que pone en riesgo los datos personales y puede dar lugar a distintos delitos informáticos.
Por último, es importante tener en cuenta que existen diferentes tipos de cables Ethernet, cada uno con capacidades específicas de velocidad y ancho de banda. Estas categorías permiten adaptarse a distintas necesidades, por lo que es fundamental asegurarse de adquirir el cable adecuado según el uso que se le vaya a dar.