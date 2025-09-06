LOTERÍAS
Sinuano Día y Noche, sábado 6 de septiembre: listado completo de números ganadores del chance de hoy
El Sinuano juega todos los días y sus sorteos se transmiten en vivo.
Este sábado, 6 de septiembre, se llevó a cabo un nuevo sorteo de El Sinuano Día y Noche, un juego de azar que es de los más apostados en la Costa Caribe de Colombia.
Para el caso del sorteo 13.053 de El Sinuano Día, jugado este sábado, a continuación se presentan los resultados:
- Número ganador: 2052
- Dos últimas cifras: 52
- Tres últimas cifras: 052
- La quinta: 3
Estos son los números ganadores de los últimos cuatro sorteos de El Sinuano Día
- 5 de septiembre de 2025: 3852
- 4 de septiembre de 2025: 3357
- 3 de septiembre de 2025: 6223
- 2 de septiembre de 2025: 1928
El Sinuano Noche: sorteo 13.054
En la noche, el Sinuano juega a partir de las 10:30 p. m. y su sorteo se transmite en vivo.
Los resultados, tanto de El Sinuano Día, como de El Sinuano Noche, se podrán consultar en la página web de la lotería.
Resultados Sinuano Noche:
- Número ganador: (Pendiente)
- Dos últimas cifras: (Pendiente)
- Tres últimas cifras: (Pendiente)
- La quinta: (Pendiente)
Estos son los números ganadores de los últimos cuatro sorteos de El Sinuano Noche
- 5 de septiembre de 2025: 7675
- 4 de septiembre de 2025: 8800
- 3 de septiembre de 2025: 8800
- 2 de septiembre de 2025: 1909.