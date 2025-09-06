Suscribirse

Sinuano Día y Noche, sábado 6 de septiembre: listado completo de números ganadores del chance de hoy

El Sinuano juega todos los días y sus sorteos se transmiten en vivo.

Redacción Loterías
6 de septiembre de 2025, 7:36 p. m.
Lotería
El Sinuano Día y Noche. | Foto: Getty Images

Este sábado, 6 de septiembre, se llevó a cabo un nuevo sorteo de El Sinuano Día y Noche, un juego de azar que es de los más apostados en la Costa Caribe de Colombia.

Para el caso del sorteo 13.053 de El Sinuano Día, jugado este sábado, a continuación se presentan los resultados:

  • Número ganador: 2052
  • Dos últimas cifras: 52
  • Tres últimas cifras: 052
  • La quinta: 3
SINUANO DÍA: Resultado EL SINUANO DÍA SÁBADO 06 de Septiembre de 2025

Estos son los números ganadores de los últimos cuatro sorteos de El Sinuano Día

  • 5 de septiembre de 2025: 3852
  • 4 de septiembre de 2025: 3357
  • 3 de septiembre de 2025: 6223
  • 2 de septiembre de 2025: 1928

El Sinuano Noche: sorteo 13.054

En la noche, el Sinuano juega a partir de las 10:30 p. m. y su sorteo se transmite en vivo.

Los resultados, tanto de El Sinuano Día, como de El Sinuano Noche, se podrán consultar en la página web de la lotería.

Resultados Sinuano Noche:

  • Número ganador: (Pendiente)
  • Dos últimas cifras: (Pendiente)
  • Tres últimas cifras: (Pendiente)
  • La quinta: (Pendiente)

Estos son los números ganadores de los últimos cuatro sorteos de El Sinuano Noche

  • 5 de septiembre de 2025: 7675
  • 4 de septiembre de 2025: 8800
  • 3 de septiembre de 2025: 8800
  • 2 de septiembre de 2025: 1909.

