Sinuano Día y Noche, sábado 6 de septiembre: listado completo de números ganadores del chance de hoy

Este sábado, 6 de septiembre, se llevó a cabo un nuevo sorteo de El Sinuano Día y Noche, un juego de azar que es de los más apostados en la Costa Caribe de Colombia.

Para el caso del sorteo 13.053 de El Sinuano Día, jugado este sábado, a continuación se presentan los resultados:

Número ganador: 2052

Dos últimas cifras: 52

Tres últimas cifras: 052

La quinta: 3

Estos son los números ganadores de los últimos cuatro sorteos de El Sinuano Día

5 de septiembre de 2025: 3852

4 de septiembre de 2025: 3357

3 de septiembre de 2025: 6223

2 de septiembre de 2025: 1928

El Sinuano Noche: sorteo 13.054

En la noche, el Sinuano juega a partir de las 10:30 p. m. y su sorteo se transmite en vivo.

Los resultados, tanto de El Sinuano Día, como de El Sinuano Noche, se podrán consultar en la página web de la lotería.

Resultados Sinuano Noche:

Número ganador: (Pendiente)

Dos últimas cifras: (Pendiente)

Tres últimas cifras: (Pendiente)

La quinta: (Pendiente)

Estos son los números ganadores de los últimos cuatro sorteos de El Sinuano Noche