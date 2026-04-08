Sorteo del 8 de abril: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

La jornada de este miércoles, 8 de abril, generó gran expectativa entre los seguidores de los juegos de azar, tras realizarse un nuevo sorteo de la Lotería El Sinuano en sus modalidades Día y Noche, uno de los chances más tradicionales y populares entre los apostadores en el inicio del año.

Resultados de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 8 de abril: números ganadores

Los resultados fueron revelados durante la transmisión oficial en vivo, provocando reacciones inmediatas entre los jugadores. En el sorteo de El Sinuano Día, el número ganador fue el 6056, cifra que se difundió rápidamente a través de redes sociales y canales oficiales.

A este resultado se sumó la habitual ‘quinta’, anunciada por el canal Telecaribe, que en esta ocasión correspondió al número 3, completando así la combinación que dejó a los ganadores de la fecha.

Resultados de la lotería El Sinuano Día 8 de abril

Número ganador de cuatro cifras: 6056

Número ganador de cinco cifras: 3

Resultados de la lotería El Sinuano Noche 8 de abril

Número ganador de cuatro cifras: Pendiente

Número ganador de cinco cifras: Pendiente

El próximo sorteo de El Sinuano Día y Noche se realizará el jueves 9 de abril, a partir de las 2:30 de la tarde.

La jugada del día: resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este miércoles, 8 de abril

¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?

Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.

Es importante tener en cuenta que el juego ofrece diferentes tipos de apuesta, por lo que los premios se definen de la siguiente manera: