En la noche del 10 de septiembre de 2025 se desarrolló el sorteo 13.061 de la Lotería Sinuano Noche.

Por medio de un sorteo en el cual los usuarios deben acertar el número de 5 balotas, se llevó a cabo uno de los juegos de azar más populares del Caribe colombiano.

Cada vez que se realiza un sorteo en el país, los jugadores siguen de cerca los resultados oficiales por medio de las redes sociales con la esperanza de confirmar si su jugada fue la afortunada.

El Sinuano Noche, sorteo 13.060: 4004-8

Número ganador: 4004

Dos últimas cifras: 04

Tres últimas cifras: 004

La quinta: 8

Números ganadores de los últimos cinco sorteos de la lotería El Sinuano Noche

9 de septiembre de 2025: 0983

8 de septiembre de 2025: 3664

7 de septiembre de 2025: 2420