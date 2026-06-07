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¿Tuvo suerte? Resultados de la Lotería del Cauca del sábado 6 de junio de 2026

El premio mayor es de 8.000 millones de pesos y le sigue uno de 300 millones.

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Redacción Loterías
7 de junio de 2026 a las 12:24 p. m.
El último sorteo de mayo dejó una nueva combinación millonaria en Colombia.
El último sorteo de mayo dejó una nueva combinación millonaria en Colombia. Foto: Getty Images / Lotería del Cauca

La Lotería del Cauca es una de las más tradicionales de Colombia por sus grandes premios y varios jugadores. El sorteo se realiza una vez a la semana, en su horario habitual de los sábados a las 11 de la noche.

Los jugadores pueden revisar los números de la lotería por medio de la página web, el canal de YouTube o en los puntos físicos de venta de la empresa.

Montaje / Persona celebra por ganar la lotería / Logo Super Astro Luna
Super Astro Luna: resultados ganadores del sorteo de este sábado 6 de junio de 2026

Número ganador de la Lotería del Cauca del 6 de junio de 2026

Tras el sorteo 2614, el resultado oficial señala que el premio mayor se entregará al billete que tenga las siguientes cifras en el orden indicado:

  • Número: 3654
  • Serie: 273
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Resultados de los últimos tres sorteos

La lotería, que se juega semanal, ofrece su premio de 8.000 millones de pesos a los jugadores. Si no conoce los últimos resultados, estos fueron los números ganadores de las últimas tres semanas:

Premios

La distribución de premios es la siguiente:

  • Premio Mayor: $8.000 millones (1 premio)
  • Premio Seco: $300 millones (1 premio)
  • Segundo Seco: $200 millones (1 premio)
  • Tercer Seco: $100 millones (1 premio)
  • Cuarto Seco: $100 millones (1 premio)
  • Quinto Seco: $50 millones (1 premio)
  • Sexto Seco: $50 millones (1 premio)
  • Séptimo Seco: $50 millones (1 premio)
  • Secos del 8 al 36: $10 millones cada uno (29 premios)