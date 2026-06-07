La Lotería del Cauca es una de las más tradicionales de Colombia por sus grandes premios y varios jugadores. El sorteo se realiza una vez a la semana, en su horario habitual de los sábados a las 11 de la noche.

Los jugadores pueden revisar los números de la lotería por medio de la página web, el canal de YouTube o en los puntos físicos de venta de la empresa.

Super Astro Luna: resultados ganadores del sorteo de este sábado 6 de junio de 2026

Número ganador de la Lotería del Cauca del 6 de junio de 2026

Tras el sorteo 2614, el resultado oficial señala que el premio mayor se entregará al billete que tenga las siguientes cifras en el orden indicado:

Número: 3654

Serie: 273

Resultados de los últimos tres sorteos

La lotería, que se juega semanal, ofrece su premio de 8.000 millones de pesos a los jugadores. Si no conoce los últimos resultados, estos fueron los números ganadores de las últimas tres semanas:

Sorteo 2613 (30 de mayo de 2026): Número 3873, serie 155.

Sorteo 2612 (23 de mayo de 2026): Número 8315, serie 202.

Sorteo 2611 (16 de mayo de 2026): Número 2062, serie 116.

Premios

La distribución de premios es la siguiente:

Premio Mayor: $8.000 millones (1 premio)

Premio Seco: $300 millones (1 premio)

Segundo Seco: $200 millones (1 premio)

Tercer Seco: $100 millones (1 premio)

Cuarto Seco: $100 millones (1 premio)

Quinto Seco: $50 millones (1 premio)

Sexto Seco: $50 millones (1 premio)

Séptimo Seco: $50 millones (1 premio)

Secos del 8 al 36: $10 millones cada uno (29 premios)