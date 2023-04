Antioquia se toma Bogotá con cientos de actividades para antojar a los capitalinos de viajar por el departamento

Antioquia es Mágica es uno de sus programas bandera, ¿cuál ha sido el impacto de esta iniciativa?

Claudia Patricia Márquez: Antioquia es Mágica empezó en 2020 con 10 municipios. Hoy ya tenemos 35 dentro del programa. Lo que pretendemos es visibilizar municipios antioqueños que tienen un potencial turístico. Lo primero es entender lo que hay en cada uno y empezar a trabajar de la mano con las alcaldías y los negocios, restaurantes, hoteles y todas los actores del turismo comunitario.

¿Cuál cree que es el gran reto en temas de turismo para el departamento?

C. P. M.: El departamento tiene muchos retos, pero para eso estamos sentando unas bases para consolidarnos. Hay retos en infraestructura, en servicio, en reconocernos como turísticos. Creo que una vez abramos la mente y entendamos que somos un departamento turístico por excelencia tendremos un salto inmenso.

Claudia Patricia Márquez, primera dama de Antioquia. - Foto: Heydi León/SEMANA

¿Qué es lo que más la sorprende de Antioquia?

C. P. M.: Cualquier municipio antioqueño, en todos hemos encontrado secretos, aventuras que no conocíamos no solo por la violencia, sino porque la gente no salía de su entorno y hemos podido conocer en los últimos años. Tenemos, por ejemplo, el organal más grande de Colombia, un avistamiento de colibríes en el Cerro del Sol en Urrao. Hemos descubierto partes de la fauna y de la flora que no conocíamos, pero lo más importante es que la gente es inmensamente abierta, cariñosa y está dispuesta siempre a poner un granito de arena para que Antioquia sea mágica.

Los esfuerzos gubernamentales no pueden dejar de lado al sector empresarial, ¿cómo ha sido esa articulación?

C. P. M.: Nos hemos articulado no solo con el sector privado, las agencias de turismo y de viajes, sino también con universidades y la parte deportiva. Eso ha hecho que el programa se enriquezca cada vez más y tenga muchos puntos de apoyo. De hecho, tenemos ya cuatro rutas turísticas listas de las 9 subregiones que en total tiene Antioquia. Para esas rutas ha sido clave el trabajo colaborativo con más de 200 negocios, entre hoteles, restaurantes y plazas de mercado.

Precisamente, Antioquia se toma Bogotá para promocionar toda esa oferta…

C. P. M.: Sí, queremos que los bogotanos conozcan al departamento de Antioquia. La mayoría solo conoce Medellín, pero tenemos territorios espectaculares, unos secretos muy bien guardados y eso es lo que queremos contarles.

¿Y cómo esperan hacerlo?

C. P. M.: Con una programación muy variada que arranca el 6 de mayo y va hasta el 15 de junio. La idea es que la Casa de Antioquia, en Bogotá, sea la sede principal de los eventos. Tendremos toda la agenda en turismoantioquia.travel, nuestra página web, y allí encontrarán todo lo relacionado con la programación. Tendremos eventos en el Teatro Colón, en el Movistar Arena, cuatro foros académicos, una rodada, además de una maratón de 10K. Hay para todos los gustos, lo que queremos es que participen, que disfruten y vivan una experiencia Antioquia.

Reitero, además, mi invitación para que entren a turismoantioquia.travel y todas nuestras redes sociales, allí tenemos toda la información de qué hacer, dónde comer y dormir en el departamento.

Le puede interesar: ¡Imperdible! Recorrido por seis pueblos mágicos de Antioquia