El sueño de tener casa propia ya no es un imposible para miles de familias en Colombia. Detrás de cada historia hay disciplina, esperanza y también el respaldo de una entidad que se ha propuesto transformar vidas: el Fondo Nacional del Ahorro (FNA).

En municipios apartados como San Juan del Cesar, en La Guajira, las historias de Evelyn y Milagros muestran que con esfuerzo y el acompañamiento adecuado es posible dejar de pagar arriendo y abrir la puerta de un hogar propio. Casos como estos reflejan que el FNA no solo entrega créditos, sino que acerca sus servicios a las regiones, abre puntos de atención y crea comunidad.

Laura Roa, presidenta del FNA, asegura que más que dirigir una entidad financiera, lidera una misión: facilitar que cada colombiano pueda cumplir el sueño de su vivienda. Su gestión ha permitido que hoy la entidad financie hasta el 90 por ciento del valor de una casa nueva o usada, con tasas y cuotas accesibles, adaptadas a la realidad de las familias trabajadoras.

“Los sueños sí se cumplen, pero requieren disciplina”, recuerda la directiva, convencida de que detrás de cada crédito aprobado hay un proyecto de vida y un futuro más estable para una familia.