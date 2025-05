En tiempos donde la urbanización avanza a pasos agigantados y las ciudades enfrentan los impactos del cambio climático, la infraestructura verde ya no es un lujo: es una necesidad. Los corredores ambientales urbanos y los bosques urbanos cumplen hoy un papel estratégico en la planificación de territorios más sostenibles, resilientes y humanos. Y en Colombia, Cali está dando ejemplo al mundo.

La capital vallecaucana no solo se destaca por su cultura, su biodiversidad y su gente, sino también por ser una de las ciudades más arborizadas del planeta. Con más de 380.000 árboles en su área urbana, Cali ha logrado tejer una red verde que se convierte en refugio para la biodiversidad, espacio de recreación para los ciudadanos y barrera natural frente a fenómenos como el calor extremo y las inundaciones.

Pero este esfuerzo no es aislado, se concerta con la Alcaldía de Cali y las comunidades, y forma parte de un programa integral de conectividad ecológica urbana que también incluye la recuperación y entrega de otros corredores como los de Cañaveralejo, Meléndez, Alfonso López, el Jarillón del río Cauca y el trabajo en cerca de 20 humedales públicos. En cada uno de estos espacios, la CVC ha invertido no solo recursos, como los 18.000 millones de pesos en el tramo más reciente de Cristo Rey, sino también conocimiento técnico, sensibilidad ambiental y compromiso con la comunidad.

Cali está demostrando que el desarrollo urbano y la conservación ambiental no son opuestos, sino aliados estratégicos. Que se puede construir una ciudad sin destruir naturaleza. Que los árboles no son obstáculos, sino aliados. Y que los corredores verdes no solo conectan a las personas con la flora y la fauna, sino también con su identidad y futuro.