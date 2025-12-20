Ferias y fiestas

De la colonia al siglo XXI: así han evolucionado las ferias y fiestas en Colombia

Un recorrido histórico por las celebraciones que han moldeado la identidad colectiva, explicado por el antropólogo Marcos González Pérez.

Redacción Semana
20 de diciembre de 2025, 11:00 a. m.
Marcos González Pérez: historiador, investigador y cineasta documental colombiano.
Marcos González Pérez: historiador, investigador y cineasta documental colombiano.

“¿Qué hace estudiando la fiesta en un país tan violento?”, le preguntaban sus colegas al antropólogo Marcos González Pérez hace 40 años, cuando todos se volcaban a la investigación de la guerrilla o el narcotráfico. Lo que no sabían es que, en París, donde se doctoró en Historia en La Sorbona, había descubierto que la festividad también permite comprender a la sociedad.

¿Qué es la fiesta y cómo ha evolucionado en Colombia?

MARCOS GONZÁLEZ PÉREZ: Es un ritual humano para celebrar, conmemorar y divertirse. El vocablo fiesta vino con los españoles, que trajeron festejos religiosos o relacionados con la monarquía. En la Independencia se establecieron las fiestas patrióticas, civiles y republicanas. Las ferias son de mediados del siglo XIX. En la centuria siguiente, las principales celebraciones tuvieron que ver con el Día del Trabajo y los festivales de folclor y música.

¿Qué novedades trajo el siglo XXI?

M.G.P.: Surgieron expresiones de perdón y memoria, tanto de víctimas de la violencia como de actores armados. También se festeja en torno de derechos de minorías como los afro o la comunidad LGBTI.

¿Cómo ha contribuido la celebración de todas estas fiestas a la identidad nacional?

MGP: Las que podríamos llamar “fiestas de nación” aparecieron a principios del siglo XIX y buscaban la construcción de la república y del concepto de patria. La fiesta tiene un objeto celebrado y un sujeto que asume, que celebra. Pero resulta que, de estos festejos, los únicos respetados son las Fiestas de la Independencia de Cartagena.

¿Qué pasó con el 20 de julio y el 7 de agosto?

MGP: No significan patrimonialmente mucho porque ya no son fiestas asumidas socialmente, se ha desviado el objeto celebrado. El 7 de agosto lo convirtieron en el Día del Héroe, en el Día de la Bandera, etc.

En imágenes, los 5 carnavales más hermosos del mundo. Inicia la temporada de estas festividades

¿Por qué Bogotá carece de un festejo insignia?

MGP: Ninguna fiesta cobró relevancia. Hoy se celebran unas 300 al año, pero la fiesta principal de Bogotá es el Halloween, desde finales del siglo XX. Nadie la convoca, pero todos la celebran. Un 31 de octubre, a las 8 de la noche, todo bogotano está en la calle y la élite en los clubes sociales celebrando.

¿Qué descubrió del país con sus investigaciones?

M.G.P.: Primero, que no hay colombiano que no tenga su fiesta; por aguafiestas que sea, tiene por lo menos el cumpleaños. Segundo, no hay vereda, municipio o capital sin un festejo. Y ninguna fiesta se parece a otra. Por eso ninguna es mejor que otra. Es la comunidad la que asume lo que celebra.

