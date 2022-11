De Tolima para el mundo: el Aguardiente Tapa Roja ahora se comercializa en Europa

Uno de los principales propósitos de la Gobernación del Tolima fue recuperar la Fábrica de Licores del departamento. Con el envío de 4.000 botellas de Aguardiente Tapa Roja a Europa avanza por buen camino. “Por primera vez Tapa Roja llega a Europa. Estará en París, Bordeaux y Lyon, en Francia. Y en Madrid, Barcelona y Valencia, en España. Lo hará en sus presentaciones Oro, Azul y Tradicional”, explicó Franz Bedoya, gerente de la Fábrica de Licores del Tolima.

Para Ricardo Orozco Valero, gobernador del departamento, se trata de una gran hazaña. “Poder exportarlo a un mercado tan exigente nos llena de satisfacción. Esto se suma a la venta masiva que se está dando en el Duty Free del Aeropuerto El Dorado. Y nos lleva a soñar que no solo podemos llevar 4.000 botellas, sino como lo hacen otras regiones, millones de ellas al exterior”, dijo al anunciar la noticia.

El posicionamiento del Tapa Roja empezó a cobrar fuerza a principios de año con la exportación de un contenedor con su versión Special a Ecuador y continuará a otras latitudes. “Estamos cerca de llevar otro contenedor a Guayaquil. Ahora nuestro objetivo principal es llegar a países como Estados Unidos, Brasil y Perú. Además, estamos fortaleciendo la presencia de la marca en Colombia, en territorios como el Eje Cafetero, donde estamos en Risaralda y Quindío, y próximamente en Caldas. También llegaremos pronto a Casanare”, agregó Bedoya.

Por supuesto, esta gestión ha repercutido notablemente en las ventas de la empresa. Para final de año se espera haber comercializado entre 1.600.000 y 1.700.000 botellas. Estas cifras son muy superiores a las de años pasados, en los que se vendían entre 700.000 y 1.000.000 de botellas.

“Nuestra Fábrica de Licores no tiene fronteras.Pero eso implica competitividad. Con su consolidación no solo generamos más ingresos que se destinan a la salud y el deporte de los tolimenses, sino que posicionamos nuestro departamento. Estamos llegando a otros territorios no solo con un producto sino con la esencia del Tolima”, puntualizó Orozco Valero.

Por buen camino

Forbes destacó a la Fábrica de Licores del Tolima como una de las 28 compañías más exportadoras de bebidas alcohólicas en Colombia y mencionó al departamento como uno de los diez más exportadores en esta categoría.

